Triplo ergastolo per un assassino che uccise tre sorelle con una balestra: ora è paralizzato per avere tentato il suicidio con la stessa arma

Un uomo che ha ucciso la sua ex fidanzata, sua sorella e sua madre in un attacco con la balestra motivato da “autocommiserazione” è stato condannato ergastoli e gli è stato detto che non sarebbe mai uscito di prigione.

Kyle Clifford ha violentato la sua ex compagna Louise Hunt, 25 anni, poi ha usato una balestra per sparare sia a lei che a sua sorella Hannah, 28 anni, dopo aver già accoltellato a morte la loro madre, Carol, 61 anni, nella casa di famiglia a Bushey, Hertfordshire, a luglio dell’anno scorso.

Martedì 9 luglio 2024, ha messo in atto questo piano mostruoso e poi è fuggito, trovato dalla polizia 22 ore dopo in un cimitero lì vicino.

Clifford si era sparato al petto con la balestra. Rimane su una sedia a rotelle, essendo paralizzato dal petto in giù.

Carol, che era sposata con il commentatore di corse della BBC John Hunt, è morta per ferite da taglio, mentre Louise e Hannah sono morte per ferite da balestra dopo essere state vittime di un “attacco mirato”. Clifford è fuggito dalla scena del delitto con l’arma ed è stato trovato 36 ore dopo dalla polizia in un cimitero di Enfield con ferite autoinflitte.

Un ergastolo quasi all’inferno



L’articolo che segue è il risultato di una sintesi fra le cronache di più fonti: Danny Fullbrook della BBC, Ben Quinn del Guardian, Ellie Fry e Nia Dalton del Mirror e un lungo e dettagliato Comunicato della Polizia dello Hertfordshire, nel cui territorio si sono commessi i tre delitti.

Come si presenta la sua vita in prigione senza alcuna possibilità di libertà vigilata? L’assassino è rinchiuso con alcuni dei criminali più noti del paese, tra cui l’assassino di Southport Axel Rudakubana, riporta il Daily Mail. Li ogni suo movimento sarà monitorato.

HMP Belmarsh, una prigione di massima sicurezza per prigionieri maschi che rappresentano una minaccia per la popolazione, è stata soprannominata “Hellmarsh” dai detenuti, a causa della vita brutale che comporta. È anche conosciuta come la Guantanamo Bay britannica.

Le ferite di Clifford potrebbero significare che verrà ricoverato in un’ala specialistica o in un’unità medica, la sua notorietà potrebbe comunque renderlo un bersaglio. Il suo status di ex soldato aggiunge un ulteriore livello di complessità. Il sistema carcerario del Regno Unito offre un certo supporto ai veterani, compresi i servizi di salute mentale.

Un esperto legale ha aggiunto: “La sua storia familiare, anche suo fratello sta scontando una condanna all’ergastolo per omicidio, solleva ulteriori interrogativi psicologici sulle sue potenziali prospettive di riabilitazione”. Nel 2018, il fratello maggiore di Clifford, Bradley Clifford, 30 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso un diciottenne che aveva rotto una bottiglia sulla sua “preziosa” Mustang rossa.

Dopo un’indagine approfondita da parte della Bedfordshire, Hertfordshire and Cambridgeshire (BCH) Major Crime Unit, Clifford si è dichiarato colpevole.

La corte ha appreso che Louise aveva interrotto una relazione di 18 mesi con Clifford mercoledì 26 giugno. Lui ha quindi iniziato un piano calcolato per uccidere Louise e la sua famiglia.

Alla Cambridge Crown Court, il giudice Mr Justice Bennathan ha emesso tre condanne all’ergastolo con tre ordini di ergastolo intero al 26enne.

Le donne erano la moglie e le figlie del commentatore di corse di cavalli della BBC John Hunt che, nella sua dichiarazione di impatto sulla vittima, ha descritto Clifford come uno “psicopatico” che era in grado di travestirsi da “un normale essere umano”.

Hunt, in lacrime, ha letto la sua dichiarazione completa in tribunale prendendosi brevi momenti per riacquistare la calma.

Ha concluso dicendo: “Le urla dell’Inferno, Kyle, riesco a sentirle debolmente ora. Il tappeto rosso uscirà per te”.

Un mostro in casa nostra

Nella sua dichiarazione di vittima, l’altra figlia Amy ha detto alla corte che Clifford era un “mostro” e che quello che ha fatto “alla mia sorellina è niente meno che demoniaco”.

Sebbene le condanne vengano solitamente pronunciate alla fine delle osservazioni di un giudice, il giudice Bennathan ha aperto il suo discorso dicendo che avrebbe imposto gli ordini di ergastolo intero per risparmiare a familiari e amici “qualsiasi ritardo o suspense”.

Il giudice si rivolse direttamente a Clifford, nonostante il fatto che l’assassino non fosse in tribunale per ascoltare il verdetto.

“Hai prima ucciso la madre [di Louise e Hannah], Carol, che anche quel giorno non ti ha mostrato altro che gentilezza nei momenti prima che tu la attaccassi”, disse.

“Hai violentato e ucciso Louise, che era stata il più gentile possibile nel porre fine alla sua relazione con te dopo che la tua arroganza e la tua rabbia si erano rivelate troppo forti per lei da sopportare.

“Poi hai assassinato Hannah Hunt, che non aveva fatto nulla per farti del male se non proteggere sua sorella.”

Il giudice Bennathan ha descritto Clifford come un uomo “imbevuto di autocommiserazione” che disprezzava le donne “in modo assoluto”.

Delle sue vittime, il giudice ha aggiunto: “Hanno mostrato un eroismo gentile che tu, Kyle Clifford, potevi solo sognare”.

Ha poi fornito dettagli più completi sulle sue considerazioni sulla condanna.

A Clifford sono state inoltre inflitte ulteriori condanne da scontare contemporaneamente:

* 20 anni per aver violentato Louise Hunt

* otto anni per averla incarcerata falsamente

* un anno per possesso di un’arma offensiva, vale a dire una balestra

* un anno per possesso di un’arma offensiva, vale a dire un coltello

Dopo aver concluso il suo discorso, il giudice ha ringraziato la polizia e la famiglia Hunt, rendendo omaggio alla “straordinaria dignità e al coraggio” della famiglia e degli amici delle donne assassinate.

Il signor Hunt e sua figlia si sono abbracciati mentre veniva pronunciata la condanna. Dopo gli omicidi di luglio, la caccia all’uomo si è conclusa quando Clifford è stato trovato in un cimitero di Enfield, a nord di Londra, dove si era sparato e paralizzato con una balestra.

Fuori dal tribunale, il Det Ch Insp Nick Gardner, ufficiale investigativo senior nel caso, ha accolto con favore gli ordini di ergastolo, ma ha aggiunto “non compenseranno mai la perdita di Louise, Hannah e Carol, tre donne piene di vita nel fiore degli anni”.

“Clifford ha dimostrato ancora una volta di essere un codardo. Clifford si è armato di balestra e coltello per attaccare tre donne innocenti”, ha detto. “Gli hanno resistito coraggiosamente, con Hannah che ha lanciato l’allarme, il che alla fine ha aiutato la polizia a catturare Clifford.

“Poi, nonostante le prove schiaccianti, Clifford ha negato di aver violentato Louise, il che ha significato che la famiglia Hunt ha dovuto sopportare giorni di prove angoscianti.”

Lisa Kiff, un procuratore senior del Crown Prosecution Service (CPS), ha detto che Clifford era un assassino e uno stupratore “che, a ogni svolta, ha tentato di sfuggire alla gravità delle sue azioni”.

Ha spiegato che il CPS ha preso la decisione di procedere con l’accusa di stupro per garantire “piena giustizia per Louise e per garantire che Clifford potesse essere condannato per l’intera portata del suo reato”.

“Quella decisione è stata rivendicata dalla sua condanna per lo stupro e dalla sentenza emessa oggi, poiché Clifford non verrà mai rilasciato dalla prigione”, ha aggiunto.