Una serata estiva a Ferrara, che doveva essere tranquilla con il rituale del gelato, si è trasformata in un episodio di violenza inaudita. Tutto è iniziato poco prima di mezzanotte, quando una coppia con due bambini entra in una gelateria del centro. Dopo aver ordinato i loro coni, la famiglia si allontana per consumarli. Tuttavia, il padre non è soddisfatto: le palline nel cono del figlio sono troppo piccole. Rientra quindi nel locale chiedendo più gelato.

Il titolare, cercando di gestire la situazione, risponde inizialmente con una replica, poi accontenta l’uomo. Sembrerebbe la fine della questione, ma la vicenda prende una piega drammatica. Il padre torna una seconda volta nel negozio, convinto di essere stato ingannato, e la discussione degenera rapidamente. Gli insulti lasciano presto il posto alla violenza fisica: l’uomo inizia a lanciare oggetti di ogni tipo, dai coni ai portaconi, dai pos e portatovaglioli a un cofanetto di vetro, colpendo il gelataio e devastando il locale.

Conseguenze e denuncia

Il titolare del locale, oltre a subire danni materiali, riporta ferite gravi: un incisivo rotto e diversi punti di sutura al labbro inferiore. I clienti presenti assistono attoniti alla scena, mentre la moglie dell’aggressore continua a ripetere che “quelle palline erano piccole”.

Terminata la furia del padre, la famiglia lascia il negozio, ma viene subito fermata dalle forze dell’ordine, chiamate sia dal titolare che da alcuni testimoni. Il gelataio viene assistito e medicato da un’ambulanza, mentre il padre viene denunciato per lesioni e danneggiamento.