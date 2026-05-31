I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Due spicci a Spider-Noir
I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.
Su Netflix è da poco disponibile Due spicci, la nuova serie tv scritta e diretta da Zerocalcare. Si tratta della terza serie animata diretta dal fumettista e distribuita dalla piattaforma dopo Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023). Tra le serie, prosegue il successo di Berlino e la Dama con l’ermellino, la seconda stagione dello spin-off de La casa di carta, e quello di Due forze opposte, con protagonisti Matthew Law e Y’lan Noel. Nella top 10 dei film troviamo invece la commedia Ladies First, con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, e Buen Camino con Checco Zalone.
Su Prime Video, invece, è uscita la serie live-action targata Marvel Spider-Noir, che vede Nicolas Cage nei panni di un anziano e sfortunato investigatore privato nella New York degli anni Trenta. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la serie tv romantica Off Campus, la quinta e ultima stagione di The Boys e il film Jack Ryan: Ghost War, legato al franchise tratto dai romanzi di Tom Clancy.
Netflix, i film e le serie tv del momento
- Due spicci (Serie tv 2026, Animazione) di Zerocalcare.
- Berlino e la Dama con l’ermellino (Serie tv 2026, Azione/Avventura).
- Due forze opposte (Serie tv 2026, Azione/Thriller) con Matthew Law e Y’lan Noel.
- The Boroughs – Ribelli senza tempo (Serie tv 2026, Fantascienza/Drammatico) con Alfred Molina e Geena Davis.
- Ladies First (Film 2026, Commedia) con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.
- Per te (Film 2025, Drammatico) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo.
- Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.
- Apex (Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton.
Prime Video, film e serie tv del momento
- Spider-Noir (Serie tv 2026, Azione/Drammatico) con Nicolas Cage.
- The Boys (Quinta stagione, Azione) con Karl Urban, Jensen Ackles ed Erin Moriarty.
- Off Campus (Serie tv 2026, Romantico).
- Jack Ryan: Ghost War (Film 2026, Azione/Thriller) di Andrew Bernstein, con Sienna Miller e John Krasinski.
- Citadel (Seconda stagione, Azioen/Drammatico) con Richard Madden, Priyanka Chopra e Stanley Tucci.
- Le cose non dette (Film 2026, Drammatico) con Stefano Accorsi e Beatrice Savignani.