I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix è da poco disponibile Due spicci, la nuova serie tv scritta e diretta da Zerocalcare. Si tratta della terza serie animata diretta dal fumettista e distribuita dalla piattaforma dopo Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023). Tra le serie, prosegue il successo di Berlino e la Dama con l’ermellino, la seconda stagione dello spin-off de La casa di carta, e quello di Due forze opposte, con protagonisti Matthew Law e Y’lan Noel. Nella top 10 dei film troviamo invece la commedia Ladies First, con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, e Buen Camino con Checco Zalone.

Su Prime Video, invece, è uscita la serie live-action targata Marvel Spider-Noir, che vede Nicolas Cage nei panni di un anziano e sfortunato investigatore privato nella New York degli anni Trenta. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la serie tv romantica Off Campus, la quinta e ultima stagione di The Boys e il film Jack Ryan: Ghost War, legato al franchise tratto dai romanzi di Tom Clancy.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Due spicci (Serie tv 2026, Animazione) di Zerocalcare.

(Serie tv 2026, Animazione) di Zerocalcare. Berlino e la Dama con l’ermellino (Serie tv 2026, Azione/Avventura).

(Serie tv 2026, Azione/Avventura). Due forze opposte (Serie tv 2026, Azione/Thriller) con Matthew Law e Y’lan Noel.

(Serie tv 2026, Azione/Thriller) con Matthew Law e Y’lan Noel. The Boroughs – Ribelli senza tempo (Serie tv 2026, Fantascienza/Drammatico) con Alfred Molina e Geena Davis.

(Serie tv 2026, Fantascienza/Drammatico) con Alfred Molina e Geena Davis. Ladies First (Film 2026, Commedia) con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.

(Film 2026, Commedia) con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Per te (Film 2025, Drammatico) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo.

(Film 2025, Drammatico) di Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo. Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.

(Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone. Apex (Film 2026, Thriller) di Baltasar Kormákur, con Charlize Theron e Taron Egerton.

Prime Video, film e serie tv del momento