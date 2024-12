La Polizia di Stato sta indagando per capire cosa ci facesse nell’area del cantiere di via Casilina Sud a Cassino il musicista Alessio M. di 32 anni, trovato morto nel cortile della palazzina in costruzione e forse caduto da un’altezza di cinque metri. Figlio di una organista di San Pietro Infine, padre di San Vittore del Lazio, il musicista è stato trovato morto da alcuni addetti al cantiere: non lavorava con loro, non lo avevano mai visto prima.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati i mezzi del 118 con il personale sanitario di Cassino e gli agenti del Commissariato cittadino. Bassista, Alessio M. suonava in una band locale. L’altezza non eccessiva dalla quale è caduto escluderebbe per il momento il suicidio, da un primo esame esterno della salma non appaiono ferite né da taglio né da sparo ma solo conseguenti alla caduta.