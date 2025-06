Fenomeno Pogacar! Ha vinto anche il Giro del Delfinato, otto tappe preparatorie del Tour de France. Vittoria limpida, vittoria di forza e sapienza tattica. Ha vinto anche tre tappe, tra cui la tappa regina. Avrebbe potuto vincere anche la tappa domenicale con l’arrivo in salita, ai 2000 metri del Mocenisio. Ma non ha voluto mollare infierire lasciando al giovane Lenny Martinez, in fuga solitaria, il successo in patria. Lo sloveno si è limitato a controllare Vingegaard, anzi collaborando col danese nel (finto)tentativo di raggiungere il solitario battistrada. Una volta arrivati al traguardo , subito dopo Martinez, Pogacar non ha nemmeno abbozzato la volata, lasciando a Vingegaard la seconda piazza. A Tadej bastava chiudere il Giro con in totale sicurezza. Le vere battaglie le vedremo al Tour.

TADEJ POGACAR, UN PALMARES SONTUOSO

Pogacar è il corridore in attività che ha vinto più di tutti. Sabato 14 giugno ha centrato al Delfinato la vittoria n.98 della sua prestigiosa carriera. Professionista dal 2019 vanta già una bacheca da leggenda. In sintesi: tre Tour de France (2020, 2021, 2024), un Giro d’Italia (2024), e nove Monumenti: 3 Liegi, 4 Lombardia consecutivi, un Mondiale (2024).

Due volte sul podio della Sanremo, secondo quest’anno alla Roubaix e terzo alla Vuelta di Spagna nel suo primo anno da professionista. Oltretutto sono quattro anni che non perde una breve corsa a tappe, ne ha già vinte nove. Di più: ha collezionato i suoi 99 successi in 11 Paesi (21 in Italia). In questo Giro del Delfinato – otto tappe alla vigilia del Tour – ha vinto la prima tappa e la sesta; poi ha centrato il tris nella settima, primo in solitaria sul traguardo di Valmenier 1800, rifilando 14 secondi al suo principale rivale, il danese Jonas Vingegaard, secondo anche in classifica generale. Domati altri fuoriclasse come Evenepoel e Van der Poel.

POGACAR PRONTO PER IL TOUR DE FRANCE

Sabato 5 luglio parte da Lilla (Alta Francia) l’edizione n.112 del Tour de France, la corsa ciclistica più importante del mondo. Si concluderà il 27 a Parigi dopo 21 tappe e 3.320 km. E, dopo 4 anni, torna il mitico Mont Ventoux, cima alpina della Provenza celebre per le sue difficoltà tecniche e con una pendenza in alcuni punti del 20%.

I tifosi già pregustano il duello Pogacar-Vingegaard. Ma altri campioni sono pronti per inserirsi nel duello come Carapaz, Evenepoel, Van der Poel, Lipowiz, Simon Yates, Alaphilippe. Pogacar si è detto pronto alla sfida potendo contare su eccellenti gregari come Almeida, Adam Yates, Sivakov, Soler, Novak, Wellens. Ma anche il danese può contare sulla corazzata Visma che gli mette a disposizione fior di compagni come Simon Yates Kuss, Van Aert. Si annuncia un grande evento sportivo. Il Tour non delude mai.

ORDINE DI ARRIVO

1 Martinez, 2. Vingegaard (+0.34), 3. Pogacar (+0.34), 4. Jorgenson (+0.40), 5. Evenepoel (+0.40), 6. Enric Mas (+0.45), 7. Lipowitz (+0.47), 8. Johannessen (+0.47), 9. Ben Healy (+1.01), 10. Kuss (+1.01).

CLASSIFICA FINALE

1. Pogacar, 2. Vingegaard (+59”), 3. Lipowitz (+2’38”), 4. Evenepoel (4’21”), 5. Johannessen (+6’12”), 6. Jorgenson (+7’28”), 7. Enric Mas (+7’57”), 8. Seixas (+8’25”), 9. Carlo Rodriguez (+8’57”), 10. Guillaume (+10’01”).