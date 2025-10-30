Una vacanza in famiglia a Sharm el-Sheikh si è trasformata in una tragedia per Lara De Cassan, 37 anni, albergatrice di Arabba, frazione di Livinallongo del Col di Lana (Belluno). La donna è morta lunedì 27 ottobre durante un’immersione nel Mar Rosso, colpita da un malore improvviso mentre si trovava in acqua. Era in vacanza con il marito e i tre figli, desiderosa di concedersi qualche giorno di riposo dopo una stagione di intenso lavoro.

Lara apparteneva a una storica famiglia di albergatori della valle Fodom. Dal 2014, insieme al marito, gestiva il Garnì Serena a Precumon di Arabba, dove si occupava dell’accoglienza degli ospiti e delle colazioni, mentre il marito era anche maestro di sci e snowboard. Sul sito dell’hotel si legge: “Soggiornare qui significa entrare a far parte di una storia fatta di passione, ospitalità e amore per le Dolomiti.”

Il dolore cittadino

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità locale. Il sindaco Oscar Nagler ha espresso “a nome dei nostri concittadini la vicinanza più sentita e affettuosa a tutti i parenti e amici di Lara. È un lutto che ci lascia senza parole e che colpisce il cuore della nostra comunità”. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche da colleghi albergatori, insegnanti e associazioni della valle, che si sono stretti attorno alla famiglia offrendo sostegno morale e pratico.