Un omicidio scuote la cittadina di Marano, in provincia di Napoli. Un uomo, Milko Gargiulo, è stato ucciso in agguato nei pressi della scuola Papa Luciani, mentre era a bordo della sua auto. L’omicidio è avvenuto proprio durante l’ingresso degli alunni, creando panico tra i genitori, che hanno visto la scena e sono scappati con i bambini. I colpi di pistola, almeno cinque, hanno colpito l’automobilista, il quale non ha avuto scampo. L’agguato è stato compiuto da un uomo in sella a uno scooter che, dopo una breve fuga della vittima, è riuscito a raggiungerla grazie al traffico intenso causato dalla scuola.

Omicidio per vendetta d’amore

Poco dopo l’omicidio, un altro uomo è stato trovato morto lungo la strada comunale Montelungo, nella zona dei Camaldoli. Le indagini, avviate dai carabinieri, hanno subito ipotizzato che si trattasse di un omicidio-suicidio. Il presunto killer sarebbe stato il rivale in amore di Gargiulo, l’ex compagno della sua ex-partner. Dopo averlo ucciso, si sarebbe allontanato e infine tolto la vita. Gli inquirenti sono ancora al lavoro per confermare la ricostruzione e chiarire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.