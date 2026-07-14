Choc a Pagani in provincia di Salerno. Un giovane di 27 anni ha strangolato il padre 58enne, Antonio Cercola, al culmine di una lite avvenuta in nottata nell’abitazione di famiglia. Sarebbe stato lo stesso 27enne a chiamare le forze dell’ordine. Il giovane, a quanto pare ha dei problemi psichici. Ora è piantonato in stato di arresto nel reparto di psichiatria dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

I Carabinieri di Nocera Inferiore e la Procura locale hanno avviato delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se ci fosse qualcuno in casa nel momento della lite sfociata poi in omicidio.