Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles che ospita appartamenti, ristoranti, un hotel a quattro stelle e un rooftop bar, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore” del complesso, mentre “sei persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Si tratta di operai che stavano effettuando dei lavori nella torre: gli altri sono stati tutti evacuati e messi in salvo.

Secondo Le Soir “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno.”

“I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura in uno di questi ascensori e lì abbiamo rinvenuto diverse vittime”, ha spiegato Brecht Speybrouck, portavoce dell’Ispettorato del lavoro di Bruxelles, che ha aggiunto: “Non si sa ancora con esattezza di quante persone si tratti. Potrebbe trattarsi delle sei persone date per disperse, ma è anche possibile che ci siano ancora delle persone nell’altro ascensore, o altrove”.

Due persone con ustioni sono state subito trasportate all’ospedale militare di Neder-over-Heembeek, mentre un Vigile del fuoco colpito da ipertermia aveva dovuto ricevere cure sul posto. Gli operai del cantiere dell’edificio Oxy, che sono stati evacuati, sono stati accolti nella mensa del personale di BruCity grazie all’intervento del sindaco della città di Bruxelles, Philippe Close, ha riferito il portavoce dei Vigili del fuoco Walter Derieuw. “La Croce Rossa garantisce lì un sostegno psicologico. Oltre al piano di emergenza interno, sono stati attivati anche un piano di intervento medico e un piano psicosociale”, ha aggiunto Derieuw.

I corpi senza vita nell’ascensore

La protezione civile e i pompieri, come mostra il video che segue, sono riusciti ad aprire un varco per raggiungere l’ascensore coinvolto nel rogo. I morti trovati sono cinque. Lo ha dichiarato alla stampa sul luogo Valentina Marocchi, procuratrice del lavoro di Bruxelles.

“Sul posto c’è il medico legale – spiega -. Ora ci sarà l’identificazione delle persone che abbiamo ritrovato per vedere se sono le stesse” disperse. I morti “sono cinque, probabilmente sei”, ha detto. Al momento la ricerca si concentra sul primo ascensore. “Speriamo che il conto si limiti a questo”. I morti “sono tutte vittime sul lavoro”.