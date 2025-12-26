Ha ucciso il suo cane e quando il padre dell’uomo è venuto a conoscenza del gesto compiuto dal figlio è stato colto da un infarto ed è morto. La storia arriva dalla Colombia, per l’esattezza dalla città di Manizales. Secondo le prime informazioni ottenute dalle autorità dal quotidiano locale La Patria, tutto è iniziato la mattina del 16 dicembre 2025, quando il cane ucciso si è scontrato con un altro cane in strada. Nel tentativo di impedire al suo animale, un meticcio di grossa taglia, di uccidere l’altro, il proprietario lo avrebbe strangolato a morte.

In seguito all’incidente, il padre dell’uomo, dopo aver appreso l’accaduto, ha avuto un infarto in casa ed è morto. La scena ha sconvolto i vicini, che hanno riferito che l’aggressore ha trascinato il corpo dell’animale in strada, scatenando l’indignazione della comunità e provocando una chiamata immediata alla polizia. Anche l’altro cane coinvolto nella rissa è rimasto ucciso nello scontro. L’autore del gesto, un uomo di 43 anni, è stato arrestato e dovrà rispondere di accuse di maltrattamento di animali.