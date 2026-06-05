Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, nell’estrema periferia est di Roma. Il delitto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, risale al 29 maggio scorso ed è emerso dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari della vittima.

Le prime notizie

La donna, Vittoria Maria Rosa De Donato, sarebbe stata uccisa al termine di una violenta lite avvenuta nell’abitazione di famiglia in via Macchiagodena, nella zona del Villaggio Prenestino. Stando agli accertamenti dei carabinieri, il figlio Francesco Oliveto, 48 anni, incensurato, avrebbe spinto la madre facendole battere violentemente la testa contro un tavolo, lasciandola agonizzante a terra. Successivamente l’avrebbe colpita con un mattarello, causandone la morte.

Le indagini si sono concentrate sui movimenti dell’uomo dopo la denuncia di scomparsa. Convocato in caserma dai carabinieri, il 48enne avrebbe infine confessato il delitto, ammettendo le proprie responsabilità. Dopo l’omicidio, nel corso della notte, avrebbe trasportato il corpo della madre fuori dall’appartamento per occultarlo in una cantina, nascondendolo all’interno di un manufatto in cemento.

Su indicazione dello stesso fermato, i militari hanno ritrovato il cadavere della donna. Sul luogo del ritrovamento e nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per i rilievi tecnici e scientifici.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Roma, con il sostituto procuratore Maurizio Arcuri, che sta lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e il contesto familiare in cui è maturato il tragico episodio. Il 48enne si trova ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio.