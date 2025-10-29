Orrore a Sezze, in provincia di Latina. Lo scorso lunedì, in località Ceriana, un uomo ha ucciso un cane, lo ha sezionato e poi ha messo i resti dell’animale in una busta, dandosi alla fuga. Sul posto sono intervenute le guardie zoofile della Fipsas, coordinate dal responsabile regionale Emiliano Ciotti, che sono riuscite a documentare quanto accaduto in pochi minuti.

L’autore del gesto, vedendo gli operatori, ha radunato i resti dell’animale ed è scappato. Il materiale fotografico raccolto verrà trasmesso alla Procura di Latina per gli accertamenti di competenza. Le guardie della Fipsas, che operano da oltre 30 anni sul territorio, sono rimaste profondamente scosse dall’accaduto, non avendo mai assistito a un episodio così raccapricciante.