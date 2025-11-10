Dimitri Fricano, condannato in via definitiva a 30 anni di carcere per l’assassinio della fidanzata 28enne Erika Preti, torna ai domiciliari. La decisione è stata presa dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha accolto la richiesta dei legali del detenuto motivata da condizioni di salute particolarmente fragili. L’uomo, già in passato beneficiario della stessa misura a causa di obesità cronica e fumo accanito, è stato scarcerato per ricevere cure adeguate. Il provvedimento si inserisce in una misura alternativa prevista dal nostro ordinamento, destinata a chi non può continuare a scontare la pena in carcere per gravi problemi clinici.

I domiciliari nella casa della madre a Biella

Fricano ha ripreso a scontare la pena nella casa della madre a Biella, dove aveva già trascorso 15 mesi prima di tornare in cella lo scorso febbraio. La misura desta inevitabili polemiche, soprattutto da parte dei familiari di Erika Preti, che in passato avevano incontrato il detenuto mentre si recava alle cure mediche. Le condizioni di salute di Fricano sono critiche: il detenuto ha più che raddoppiato il suo peso in carcere, superando i 200 chilogrammi, con gravi difficoltà di deambulazione e problemi cardiaci aggravati dal fumo. La nuova concessione dei domiciliari si basa probabilmente sul peggioramento di queste patologie.

L’omicidio, la condanna e il contesto giudiziario

Dimitri Fricano era stato condannato definitivamente nel 2022 per l’omicidio di Erika Preti, uccisa con 57 coltellate durante una vacanza a San Teodoro, in Sardegna, nel 2017. Dopo la scarcerazione alla fine del 2023, i domiciliari erano stati concessi per un anno con possibilità di uscire tre ore al giorno per le terapie. Nel febbraio scorso il tribunale aveva respinto la proroga richiesta dai legali, imponendo il ritorno in carcere. La recente decisione di concedere nuovamente i domiciliari prevede però misure più restrittive: Fricano può incontrare soltanto i genitori, limitando i contatti esterni e tentando di bilanciare esigenze sanitarie e sicurezza pubblica.