È salito a sei il bilancio dei giornalisti uccisi in un attacco israeliano contro una tenda utilizzata da una troupe dell’emittente qatariota Al Jazeera a Gaza City. L’attacco che ha ucciso tre giornalisti e tre fotoreporter, è avvenuto ieri sera di fronte all’ospedale Shifa nel quartiere Rimal.

La Protezione Civile locale e un funzionario dell’ospedale hanno confermato ora la morte di una sesta persona: si tratta del fotoreporter Mohammed Al-Khaldi, morto per le ferite riportate. Al-Khaldi era un giornalista freelance che occasionalmente collaborava con i media locali. Tra le vittime dell’attacco c’era un importante reporter di Al Jazeera a Gaza, Anas al-Sharif, 28 anni, che l’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira come “terrorista”.

Per il Qatar, i “giornalisti deliberatamente presi di mira da Israele”

Il primo ministro del Qatar ha attaccato duramente Israele per l’uccisione di giornalisti che lavoravano per la rete qatariota Al Jazeera nella Striscia di Gaza assediata, descrivendo le morti come “crimini oltre ogni immaginazione”. “La deliberata presa di mira dei giornalisti da parte di Israele nella Striscia di Gaza rivela come questi crimini siano oltre ogni immaginazione… Che Dio abbia pietà dei giornalisti Anas Al-Sharif, Mohammed Qraiqea e dei loro colleghi”, ha dichiarato Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani in un post su X.

Per l’Onu “l’uccisione dei giornalisti a Gaza è una grave violazione del diritto”

L’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato l’uccisione mirata dei sei giornalisti, definendola una “grave violazione del diritto internazionale umanitario”. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Turk, ha dichiarato su X che “Israele deve rispettare e proteggere tutti i civili, compresi i giornalisti”. L’ufficio di Turk ha osservato che almeno 242 giornalisti palestinesi sono stati uccisi a Gaza da quando gli attacchi di Hamas contro Israele hanno scatenato la guerra nei territori palestinesi nell’ottobre 2023. “Chiediamo un accesso immediato, sicuro e senza ostacoli a Gaza per tutti i giornalisti”, ha affermato.