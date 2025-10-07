Ucciso da una trave? Francesco De Simone lavorava in nero, il cantiere a Trecase senza autorizzazioni…
Lavorava in nero l’uomo di 61 anni morto in un incidente sul lavoro a Trecase, in provincia di Napoli. In base alle indagini, il cantiere, che è stato poi sequestrato, sarebbe stato avviato senza le previste autorizzazioni.
Carpentiere di 61 anni, di Torre Annunziata
Francesco De Simone, un carpentiere di 61 anni, di Torre Annunziata, era impegnato nei lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta quando è stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause ancora in corso di accertamento, dal primo piano dell’immobile.
Il 61enne è morto sul colpo. Ai Carabinieri non risulta nessun rapporto lavorativo contrattuale. Il bollettino degli incidenti sul lavoro registra inoltre due feriti oggi in Campania.