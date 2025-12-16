Se nelle grandi città il pericolo massimo che può arrivare dalla fauna sono dei piccoli branchi di cinghiali che si avvicinano alle zone abitate, in altre zone d’Italia sono altri animali a terrorizzare gli abitanti. Come si legge sul Resto del Carlino, a Corpolò e Spadarolo, nel riminese, negli ultimi mesi i lupi stanno mietendo sempre più vittime tra cani e pecore (7 in totale solo la scorsa settimana).

Qui, come sottolineano da mesi residenti e agricoltori, di cinghiali e caprioli (le prede principali dei lupi) non c’è più traccia da tempo. Quindi i terreni di caccia dei predatori sono diventati necessariamente gli allevamenti e gli animali domestici. Il fenomeno, dicono gli abitanti delle zone interessate, “è iniziato dopo i lockdown durante la pandemia”. Uno degli ultimi attacchi è accaduto nel primo mattino: “Una donna che abita poco distante dalla Marecchiese, lato fiume Marecchia – spiega uno dei residenti – è uscita di casa di primo mattino per andare a prendere la legna. Con sé aveva il proprio cagnolino. È bastato un attimo: il cane purtroppo è scomparso, se lo sono portati via i lupi in pochi istanti”.