Un cane sbranato e sei pecore uccise. Gli attacchi dei lupi terrorizzano questo piccolo comune romagnolo
Se nelle grandi città il pericolo massimo che può arrivare dalla fauna sono dei piccoli branchi di cinghiali che si avvicinano alle zone abitate, in altre zone d’Italia sono altri animali a terrorizzare gli abitanti. Come si legge sul Resto del Carlino, a Corpolò e Spadarolo, nel riminese, negli ultimi mesi i lupi stanno mietendo sempre più vittime tra cani e pecore (7 in totale solo la scorsa settimana).
Qui, come sottolineano da mesi residenti e agricoltori, di cinghiali e caprioli (le prede principali dei lupi) non c’è più traccia da tempo. Quindi i terreni di caccia dei predatori sono diventati necessariamente gli allevamenti e gli animali domestici. Il fenomeno, dicono gli abitanti delle zone interessate, “è iniziato dopo i lockdown durante la pandemia”. Uno degli ultimi attacchi è accaduto nel primo mattino: “Una donna che abita poco distante dalla Marecchiese, lato fiume Marecchia – spiega uno dei residenti – è uscita di casa di primo mattino per andare a prendere la legna. Con sé aveva il proprio cagnolino. È bastato un attimo: il cane purtroppo è scomparso, se lo sono portati via i lupi in pochi istanti”.