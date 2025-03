Un orribile delitto di 20 anni fa è stato rievocato in questi giorni di marzo a Dublino in Irlanda.

Questa è la storia di due sorelle che hanno ucciso l’amante violento della madre, gli hanno tagliato testa e pene, hanno fatto a pezzi il cadavere e lo hanno gettato in un canale. Le hanno soprannominate “Scissor Sisters”, sorelle forbici.

Un lungo articolo dell’Irish Mirror ripercorre le tape dell’orrendo crimine, un modo un po’ macabro di celebrare San Patrizio, patrono dell’Irlanda e degli irlandesi.

Fu probabilmente in occasione della festa di San Patrizio del 2005, al termine di una giornata di alcol e droga che le sorelle Linda e Charlotte Mulhall hanno lanciato l’attacco horror 20 anni fa a Farah Swaleh Noor, il cui corpo è stato trovato galleggiante in un canale con la testa e il pene tagliati, quest’ultimo mai recuperato.

Ergastolo per un delitto di omicidio

Charlotte è stata condannata all’ergastolo per omicidio, mentre Linda è stata condannata per omicidio colposo e condannata a 15 anni di carcere. La madre, Kathleen è stata condannata a cinque anni per aver ostacolato le indagini nascondendo le prove. Charlotte Mulhall è ancora in prigione ed è la detenuta donna più longeva del Paese.

Non pare ci sia molto pentimento in famiglia. Nikita Mulhall, la figlia ventenne di Linda, diventata nonna in questi lunghi anni in prigione, ha elogiato la madre per aver rimosso “uno sporco stupratore dalla strada”.

La figlia è solidale

Nikita ha scritto su Facebook: “Mi fa bollire il sangue che nessuno saprà mai la vera storia di ciò che è successo. Se lui fosse stato in prigione e loro tre fossero state sottoterra, quanto sarebbe stato diverso? La notte in cui è successo, lui se l’è presa con la donna sbagliata – non se la sarebbe cavata violentando un’altra donna quella notte”.

E ha aggiunto: “Hai scontato la tua pena, Linda, ben fatto – vai a vivere la tua vita, te la meriti”.

Liam McInerney e Zahra Khaliq del Mirror hanno ricostruito la vicenda

Un duo di assassine soprannominato “Scissor Sisters” ha commesso uno degli omicidi più “grotteschi” mai visti in Irlanda, dopo aver tagliato la testa e il pene del fidanzato della madre e aver gettato il suo corpo in un canale. Le sorelle Linda e Charlotte Mulhall hanno lanciato l’attacco dell’orrore 20 anni fa al fidanzato della madre Kathleen, Farah Swaleh Noor, 40 anni, il cui corpo mutilato è stato trovato galleggiante nel Royal Canal a Dublino nel marzo 2005. Il detective Daniel Kenna ha detto del caso all’epoca: “Ho lavorato su molti omicidi e l’omicidio è omicidio, ma in questa circostanza, il fatto che il corpo fosse mutilato nel modo in cui è stato dopo l’omicidio e il fatto che fosse stato commesso da donne lo hanno reso particolarmente raccapricciante”.

L’omicidio è avvenuto intorno al weekend di San Patrizio nel marzo 2005 dopo una sbornia di droga e alcol che ha coinvolto le sorelle. Noor, che era sposata con due figli e che secondo quanto riferito aveva una storia di violenza contro le donne, comprese accuse di stupro, era anche coinvolta nella festa.

All’epoca viveva con Linda e la madre di Charlotte, Kathleen, a Dublino, e la madre sarebbe finita in ospedale più volte, una volta con delle costole fratturate, riporta l’Irish Mirror.

L’omicidio, che si ritiene sia avvenuto il 20 marzo, è stato scatenato da Charlotte e Linda che hanno affermato che Noor aveva cercato di violentare una di loro.

Avrebbero trascorso la giornata bevendo e assumendo ecstasy prima che Charlotte pugnalasse l’uomo 27 volte con un taglierino, mentre Linda lo colpiva con un martello a uncino.

La testa e il pene dell’uomo morto sono stati poi tagliati e mai ritrovati. I fratelli avrebbero trascorso ore sul pavimento del bagno a tagliare a pezzi il corpo di Noor prima di metterli in sacchetti di plastica.

Quindi avrebbero gettato gli arti e il torso nel canale prima di salire su un autobus per Tallaght, nel sud-ovest di Dublino, con la testa della vittima nascosta e, a quanto si dice, nascosta prima che venisse spostata di nuovo. Nel frattempo, Kathleen ha aiutato a pulire la scena del crimine. Dieci giorni dopo, la gamba di Noor, con un calzino ancora attaccato, fu vista galleggiare nel canale.

Il giudice Paul Carney in seguito descrisse il crimine come “l’omicidio più grottesco mai avvenuto” nella sua carriera professionale.

L’ex sovrintendente detective Frank Keenaghan aggiunse: “Questo fu un crimine particolarmente raccapricciante e scioccante e certamente tutti ne erano a conoscenza. Si parlava in tutto il paese che questa persona dovesse essere assassinata, accoltellata, smembrata e poi sbarazzata della parte del corpo. E poi quando lo guardi alla fredda luce del giorno, sono sull’autobus con la testa o stanno facendo colazione”.

Nonostante il passato violento di Noor che coinvolgeva le donne, Keenaghan ha detto che il modo in cui è morto non poteva mai essere giustificato, aggiungendo: “Ci sono modi per trattare con le persone e mentre potrebbe aver provocato Linda, lei avrebbe certamente potuto andare dalle guardie e sporgere denuncia e lui sarebbe stato, molto probabilmente, incarcerato. Ma morire nel modo in cui è morto, ed essere smembrato nel modo in cui è stato, nessun essere umano merita questo”.

Charlotte è stata condannata all’ergastolo per omicidio, mentre Linda è stata condannata per omicidio colposo ed è stata condannata a 15 anni di carcere. Kathleen è stata nel frattempo condannata a cinque anni per aver ostacolato le indagini nascondendo le prove. Charlotte Mulhall è ancora in prigione ed è la detenuta più longeva del paese.

A quanto si dice, le piace l’istruzione, i corsi di fitness ed è stata persino soprannominata una “prigioniera modello” dopo aver “ripulito il suo comportamento” durante la sua incarcerazione, ma è stata coinvolta in controversie. Un’immagine agghiacciante di Charlotte sorridente mentre punta un grosso coltello alla gola di un detenuto maschio è trapelata nel 2008, scatenando domande sul perché prigionieri maschi e femmine si mescolassero e su come Charlotte abbia avuto accesso alla grossa lama.

Nel 2014, è stata accusata di aver avuto una “relazione sessuale inappropriata” con un membro dello staff maschio, e pare sia stata trovata con dell’alcol nella sua cella. Solo un anno dopo, è stato riferito che è stata messa in isolamento dopo aver usato delle pinze per capelli calde per bruciare la schiena di un compagno di cella, come riportato dall’Irish Independent.

Charlotte avrebbe anche collaborato con Linda per gestire un salone di bellezza e parrucchiere chiamato Head And Shoulders, che si ritiene sia un riferimento distorto al modo in cui hanno tagliato il corpo della loro vittima.

Linda è stata rilasciata nel 2018 all’età di 43 anni, dopo aver scontato la pena per omicidio colposo. Dopo essere stata avvicinata dai giornalisti, ha detto loro: “Voglio solo continuare a vivere la mia vita. Non voglio raccontare storie”.