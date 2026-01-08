Un asinello e un pony sono stati sbranati a San Giovanni In Marignano, nel Riminese. Come si legge su Il Resto del Carlino, negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli avvistamenti e soprattutto gli episodi di predazione che hanno coinvolto animali domestici e da allevamento. Non si tratterebbe di un caso isolato. Sono varie le segnalazioni arrivate in municipio, tra cui quella di una volontaria che si prende cura di una colonia felina nei pressi del cimitero comunale. Lì, dove in più occasioni sono stati avvistati lupi, negli ultimi tempi sarebbero scomparsi tre gatti appartenenti alla colonia e alcuni gatti domestici.

Non si tratta di episodi sporadici ma di una situazione che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti, soprattutto per chi vive o lavora vicino alle aree verdi e fluviali. È necessario affrontare il problema in modo serio e responsabile”, ha fatto sapere Elisa Bordoni, capogruppo della San Giovanni Viva in consiglio comunale.