Secondo i dati Istat, circa l’85% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni utilizza lo smartphone ogni giorno e oltre un quarto supera le otto ore di utilizzo quotidiano, un fenomeno che preoccupa esperti e istituzioni. Numerosi studi scientifici collegano l’uso intensivo dei dispositivi digitali a ansia, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, confronto sociale costante e maggiore vulnerabilità emotiva.

L’Associazione Unitaria degli Psicologi italiani (Aupi) mette in guardia: “Non si tratta di demonizzare la tecnologia, ma di riconoscere che l’esposizione costante a notifiche, social media e flussi informativi continui sta modificando il modo in cui i ragazzi sviluppano attenzione, relazioni e capacità di gestione delle emozioni”, ha spiegato la vicesegretaria Alessandra Medda durante il convegno Equilibri mentali nell’era del troppo alla Camera.

Secondo l’Aupi, servono politiche pubbliche concrete: educazione digitale nelle scuole con programmi strutturati, campagne nazionali di informazione rivolte ai genitori e sistemi affidabili di verifica dell’età per l’accesso ai social network. La responsabilità delle piattaforme digitali deve essere rafforzata, evitando algoritmi che incentivino l’uso compulsivo. Inoltre, si propone di potenziare e raccordare l’Osservatorio Nazionale Internet e Minori in un unico ente capace di monitorare il fenomeno e orientare le politiche pubbliche basandosi su evidenze scientifiche.