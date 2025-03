Elon Musk indossa i panni del salvatore di Butch Wilmore e Suni Williams, i due astronauti americani bloccati sulla stazione spaziale internazionale (Iss) dallo scorso giugno, dove erano arrivati con la Boeing Starliner, che però poi aveva avuto dei problemi di malfunzionamento.

Il razzo Falcon 9 di SpaceX

Venerdì scorso il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato con successo con un nuovo equipaggio verso la Iss dal Kennedy Space Center in Florida per riportarli a casa. Il loro rientro, insieme all’americano Nick Hague e al russo Alexandre Gorbunov, potrebbe avvenire già mercoledì prossimo, dopo qualche giorno insieme ai quattro colleghi che li sostituiranno.

Un’operazione frutto di una “flessibilità operativa” resa possibile “dalla partnership incredibile tra Nasa e SpaceX e l’agilità che SpaceX continua a dimostrare”, ha commentato Steve Stich della Nasa.

Butch Wilmore e Suni Williams tornano sulla Terra

Non sono mancati però polemiche e sospetti sulle condizioni di salute di Williams e Wilmore, esplosi a partire dal 24 settembre scorso, quando la Nasa ha pubblicato sul suo blog e sui social una foto di Sunita Williams con il volto che appariva più scavato e spigoloso del solito.

Voci allarmistiche sulle condizioni di salute dell’astronauta hanno cominciato a correre sulla rete, alimentate anche in seguito al breve ricovero di uno dei membri della missione Crew 8. Nessuna di queste voco è mai stata confermata e Williams, una veterana dello spazio non nuova nemmeno a missioni di lunga durata, ha avuto in questi mesi dalla Iss un’intensa attività di collegamenti e conferenze, soprattutto con scuole, nonché il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale.