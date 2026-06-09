Un tunnel in Himalaya: abbattuti gli ultimi metri di roccia a Zojila. Unisce Kashmir e Laddakh
Sono stati abbattuti gli ultimi metri di roccia per la realizzazione del tunnel di Zojila, nella zona dell’Himalaya, che dovrebbe collegare i territori del Kashmir controllati dall’India al Ladakh, al confine con la Cina.
Lungo 13 chilometri
Lo riportano diversi media, tra cui l’agenzia di stampa Pti, secondo cui l’apertura del tunnel – che dovrebbe essere lungo 13 chilometri – è prevista nel febbraio del 2028.
Le autorità sostengono che il progetto dovrebbe migliorare la mobilità nella zona, dove di solito i collegamenti stradali restano a lungo chiusi per neve nel periodo invernale.