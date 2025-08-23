Un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri nella sua abitazione di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. A dare l’allarme era stata la madre, preoccupata perché non riusciva a contattarlo da ore. Poco dopo, un vicino si è recato nell’appartamento e ha fatto la tragica scoperta. Il giovane lavorava come macellaio in un supermercato della zona ed era molto conosciuto nella comunità. Secondo le prime verifiche, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, ma la Procura di Brindisi ha comunque aperto un’inchiesta per chiarire le cause della morte. Nelle prossime ore verrà disposto l’esame autoptico, che potrà fornire indicazioni più precise sulle circostanze del decesso. L’abitazione, che al momento dell’arrivo dei soccorritori risultava chiusa dall’interno, è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso. I carabinieri, incaricati delle indagini, hanno anche acquisito le immagini di una telecamera di sorveglianza installata nei pressi dell’ingresso, con l’obiettivo di ricostruire i movimenti nelle ore precedenti.