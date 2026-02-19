Il pomeriggio di lunedì 16 febbraio un uomo avrebbe provato a rapire un bambino di circa cinque anni a Scandicci (Firenze). Si sarebbe avvicinato al piccolo e avrebbe cercato di sottrarlo alla madre ma, dopo alcuni momenti di tensione, tra colluttazioni e urla, il malvivente avrebbe desistito, fuggendo via. A chiamare i carabinieri è stata la stessa donna che ha poi denunciato l’accaduto, sul quale sono in corso le indagini per confermare la ricostruzione della donna e – nel caso – risalire al responsabile. A riportare la notizia i quotidiani la Repubblica e il Corriere Fiorentino.

Secondo il racconto della donna, l’uomo, descritto probabilmente come uno straniero, si sarebbe avvicinato al piccolo e avrebbe provato a portarlo via ma la madre avrebbe reagito mettendolo in fuga. I carabinieri della compagnia di Scandicci stanno cercando di fare, gli accertamenti degli investigatori dell’Arma passano anche attraverso l’analisi delle telecamere di sicurezza che si trovano nella zona.