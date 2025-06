Una bambina di appena un anno e mezzo è attualmente ricoverata in un ospedale pediatrico di Torino. La piccola, secondo quanto emerso, è risultata positiva alla cocaina, sostanza che avrebbe assunto attraverso l’allattamento al seno da parte della madre, tossicodipendente. I medici hanno confermato che la bambina sta affrontando una crisi d’astinenza, manifestando sintomi tipici come vomito, irritabilità, insonnia e febbre. Dopo l’allontanamento dalla madre, piange ininterrottamente, segno evidente di un forte disagio fisico e psicologico. Le autorità sanitarie hanno attivato le procedure di protezione minorile, mentre il personale ospedaliero monitora costantemente le sue condizioni, nel tentativo di stabilizzarla e ridurre i sintomi dell’astinenza.

L’intervento della polizia e le indagini in corso

L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito a una lite scoppiata all’interno dell’appartamento dove la bambina viveva con la madre, nella periferia nord di Torino. Alcuni vicini, preoccupati dalle urla, hanno allertato il 112. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la donna in evidente stato di alterazione psicofisica e hanno subito richiesto l’intervento del 118. Sottoposte ai test, sia madre che figlia sono risultate positive alla cocaina. La madre è stata ricoverata in un altro reparto ospedaliero e sarà ascoltata nelle prossime ore. Intanto, la polizia ha avviato un’indagine per chiarire eventuali responsabilità penali e accertare le condizioni delle altre due figlie della donna, al momento irreperibili.