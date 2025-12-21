Nel vomito fossilizzato di un dinosauro sono stati rinvenuti i resti di una nuova specie di rettile volante: si tratta di uno pterosauro con il becco a pettine, dotato cioè di denti simili a setole che usava per filtrare l’acqua e catturare piccole prede (come fanno le balene moderne coi loro fanoni).

Becco a pettine, dotato cioè di denti simili a setole

La nuova specie è stata chiamata Bakiribu waridza (‘bocca a pettine’ nella lingua del popolo Kariri, indigeno della regione del Brasile dove è stato scoperto il fossile) ed è descritta sulla rivista Scientific Reports.

I ricercatori, guidati dalla paleontologa R. V. Pegas dell’Università di San Paolo, hanno individuato i resti di due pterosauri e quattro pesci in una strana concrezione che, a un esame più attento, è stata classificata come una regurgitalite, ovvero vomito fossilizzato. Alcune ossa erano incrinate e rotte, probabilmente a causa della masticazione del predatore.

“In base alla disposizione spaziale dei resti, è plausibile che il predatore abbia consumato prima gli pterosauri e poi i pesci, e che successivamente abbia rigurgitato una parte della massa ingerita, probabilmente in risposta a un disagio meccanico o a un’ostruzione causata dagli elementi scheletrici dello pterosauro”, scrivono i ricercatori nel loro articolo.

L’identità del dinosauro predatore rimane incerta, ma il principale sospettato è uno spinosauride.