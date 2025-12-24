Sono morti i due agenti della polizia stradale che erano stati portati in ospedale a seguito dell’esplosione di un’auto avvenuta nella stessa strada in cui il generale dell’esercito russo Fanil Sarvarov era stato fatto saltare in aria due giorni fa.

Nuovo attentato in via Yeletskaya

I due agenti sono morti in un’esplosione “mentre fermavano una persona sospetta a Mosca, in via Yeletskaya”, ha riferito l’ufficio stampa del Comitato Investigativo della Federazione Russa.

“Hanno visto una persona sospetta vicino a un’auto della polizia. Mentre si avvicinavano per fermarlo, un ordigno è esploso. A causa delle ferite riportate, i due agenti di polizia, così come la persona che si trovava accanto agli agenti”.

L’incidente è avvenuto intorno all’1.40 di notte nei pressi dell’edificio del dipartimento di polizia. Secondo le prime informazioni, l’ordigno improvvisato era fissato sotto la macchina della polizia stradale, sul lato passeggero, vicino al conducente.