Jade Adams, una madre residente nel Missouri, negli Stati Uniti, ha regalato alla figlia una Barbie. Dentro la confezione, oltre all’iconica bambola della Mattel, la donna ha trovato anche una bustina contenente fentanyl, un potente oppioide sintetico fino a 50 volte più forte dell’eroina diventato tristemente noto per la sua diffusione nel mercato illegale, spesso mescolato ad altre sostanze. Dopo la surreale scoperta, Jade, chiaramente spaventata, ha chiamato subito la polizia, che ha avviato un’indagine per ricostruire la distribuzione dei prodotti contaminati: in totale cinque confezioni, vendute tra il 19 e il 20 marzo.

Fentanyl nella confezione di Barbie

“Mio marito ha tagliato la confezione con un coltello e quella polvere è uscita all’improvviso, dentro l’auto. Ci siamo chiesti cosa fosse”, ha raccontato la donna all’emittente locale WDAF. Jade ha poi raccontato di essere tornata al negozio per avvisare il personale della sua scoperta e per chiedere che venissero controllate tutte le confezioni. “Hanno riempito un intero carrello con queste Barbie e le hanno portate alla sicurezza dicendo che dovevano essere controllate”, ha dichiarato la donna.

La polizia ha poi recuperato tutte le unità contaminate e ha arrestato una persona ritenuta coinvolta nella vicenda. “La sostanza era nascosta e fissata con del nastro nella parte posteriore della confezione”, ha riferito la polizia. I packaging, secondo le autorità, sarebbero stati compromessi per inserire all’interno la sostanza illegale. La vicenda alla fine si è conclusa solo con un grande spavento per Jade, inevitabilmente preoccupata di ciò che sarebbe potuto succedere se i suoi figli fossero venuti a contatto con il fentanyl, una sostanza nota anche come “droga degli zombie”. La donna ha infine dichiarato: “Avrebbero potuto spargere quella polvere ovunque, su di loro o in casa. È una cosa terrificante”.