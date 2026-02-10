Meno del 14% dei quasi 400.000 immigrati arrestati dall’Ice nel primo anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca aveva accuse o condanne per reati criminali violenti. Lo rivela un documento interno del dipartimento per la Sicurezza Nazionale riportato da Cbs News.

I dati ufficiali del Dhs, che non erano stati precedentemente resi pubblici, smentiscono le frequenti affermazioni dell’amministrazione Trump secondo cui il giro di vite sugli immigrati clandestini prende di mira principalmente i criminali pericolosi e violenti che vivono illegalmente negli Usa. Persone che il presidente e i suoi fedelissimi hanno regolarmente definito “il peggio del peggio”. Le statistiche mostrano che l’Ice ha aumentato drasticamente gli arresti dal ritorno di Trump al potere: quasi il 60% dei fermati nell’ultimo anno aveva accuse o condanne penali, indica il documento, ma la maggior parte di queste non riguarda reati violenti.