Doveva presentarsi in caserma per adempiere all’obbligo di firma, ma la sua visita si è conclusa con un arresto. Protagonista della vicenda un giovane marocchino di 24 anni che, una volta arrivato davanti alla caserma dei carabinieri di Venturina, avrebbe tentato di aggredire un militare in servizio.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe presentato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Dopo un breve diverbio con un brigadiere, avrebbe cercato di colpirlo con un pugno al volto.

Il pronto intervento dei militari

La reazione del carabiniere è stata immediata. Grazie alla sua prontezza di riflessi, il militare è riuscito a evitare il colpo e a mettere in sicurezza la situazione. Fondamentale anche il supporto di due colleghi che si trovavano fuori servizio e che sono intervenuti per aiutare a bloccare il giovane.

Durante i momenti concitati dell’aggressione, il 24enne avrebbe persino rischiato di essere investito da un’automobile in transito lungo la strada adiacente alla caserma. Una volta immobilizzato, è stato arrestato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Le reazioni di Unarma e del sindaco

L’episodio ha suscitato immediate reazioni. Sebastiano Quattrocchi, segretario provinciale di Unarma Livorno, ha sottolineato come il crescente senso di impunità possa spingere alcune persone a compiere gesti estremi contro le forze dell’ordine.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, che ha definito l’accaduto un fatto grave e inaccettabile. Il primo cittadino ha espresso piena solidarietà al carabiniere coinvolto e ha ribadito l’importanza del rispetto delle istituzioni e di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza della collettività.