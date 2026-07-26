Dormire bene è uno dei pilastri della salute, ma è vero che più ore di sonno significano sempre maggiori benefici? Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Alzheimer’s & Dementia, non necessariamente. Gli studiosi hanno osservato che le persone che riferiscono di dormire abitualmente più di 8 ore e mezza per notte presentano livelli più elevati di un biomarcatore del sangue associato alla malattia di Alzheimer.

La scoperta non significa che dormire tanto provochi la demenza, ma suggerisce che un sonno particolarmente lungo potrebbe rappresentare un segnale precoce di cambiamenti che interessano il cervello molti anni prima della comparsa dei sintomi.

Gli esperti invitano quindi alla prudenza: il messaggio non è quello di dormire meno, ma di prestare attenzione a eventuali cambiamenti insoliti nelle proprie abitudini del sonno, soprattutto se persistono nel tempo.

Lo studio: oltre 2.400 persone analizzate

Per comprendere meglio il legame tra durata del sonno e salute cerebrale, i ricercatori hanno analizzato i dati di 2.410 partecipanti del celebre Framingham Heart Study, uno dei più importanti studi epidemiologici al mondo.

L’età media dei partecipanti era di circa 70 anni. Tutti avevano fornito informazioni sulla durata abituale del sonno e un campione di sangue per misurare alcuni biomarcatori collegati ai processi neurodegenerativi. Gli studiosi hanno preso in considerazione diversi fattori che possono influenzare sia il sonno sia il rischio di Alzheimer, tra cui:

età;

sesso;

predisposizione genetica (gene APOE ε4);

presenza di depressione;

apnea ostruttiva del sonno;

funzionalità renale.

L’obiettivo era capire se esistesse una relazione tra le ore dormite e alcuni indicatori biologici della malattia.

Il biomarcatore che ha attirato l’attenzione degli scienziati

Tra i vari marcatori analizzati, quello che ha mostrato l’associazione più evidente è stato il p-tau181, una proteina fosforilata considerata uno dei biomarcatori più promettenti per individuare precocemente la malattia di Alzheimer.

Negli ultimi anni il p-tau181 è diventato particolarmente importante perché può essere rilevato con un semplice esame del sangue, evitando procedure molto più invasive come la puntura lombare.

Lo studio ha evidenziato che i livelli di questa proteina aumentavano progressivamente nelle persone che dormivano oltre le 8 ore e mezza per notte. L’incremento diventava ancora più evidente nei partecipanti che dichiaravano di dormire circa 10 ore o più ogni notte.

Dormire tanto significa avere l’Alzheimer?

La risposta è no. Questo è probabilmente il punto più importante della ricerca. Lo studio è di tipo osservazionale: mostra un’associazione, ma non dimostra un rapporto di causa-effetto. In altre parole, non possiamo affermare che dormire più di 8 ore e mezza provochi l’Alzheimer.

Secondo gli stessi autori, è molto più plausibile che accada il contrario: i cambiamenti cerebrali tipici della malattia potrebbero iniziare a modificare i meccanismi che regolano il ritmo sonno-veglia molti anni prima della comparsa dei problemi di memoria.

In questo scenario, il sonno prolungato rappresenterebbe un possibile segnale precoce e non la causa della malattia.

Perché il cervello potrebbe aver bisogno di più ore di sonno?

L’Alzheimer inizia lentamente, spesso anche 15-20 anni prima della comparsa dei primi sintomi evidenti. Durante questa fase silenziosa possono verificarsi alterazioni nelle aree cerebrali che controllano il ciclo sonno-veglia. Di conseguenza alcune persone potrebbero:

sentirsi più stanche durante il giorno;

avere bisogno di dormire più a lungo;

sperimentare un sonno meno ristoratore nonostante le molte ore trascorse a letto.

Per questo motivo gli specialisti ritengono che modifiche persistenti delle abitudini del sonno meritino attenzione, soprattutto se accompagnate da altri segnali come difficoltà di concentrazione, dimenticanze frequenti o cambiamenti dell’umore.

Anche la qualità del sonno conta

Gli esperti sottolineano che il numero di ore dormite racconta solo una parte della storia. Una persona può trascorrere dieci ore a letto ma avere un sonno molto frammentato, con numerosi risvegli notturni di cui magari non si rende nemmeno conto. Il sonno profondo svolge infatti un ruolo fondamentale per il cervello.

Durante questa fase entra in funzione il cosiddetto sistema glinfatico, un meccanismo che aiuta a eliminare sostanze di scarto e proteine potenzialmente dannose accumulate durante la giornata, comprese quelle coinvolte nelle malattie neurodegenerative.

Se il sonno è disturbato, questi processi di “pulizia” potrebbero risultare meno efficienti.

Cosa succede dopo le 8 ore e mezza?

Analizzando i dati, i ricercatori hanno osservato una sorta di curva a “J”. Le persone che dormivano una quantità intermedia di ore presentavano i valori mediamente più favorevoli. Superata la soglia di circa 8 ore e mezza, invece, il biomarcatore p-tau181 iniziava ad aumentare progressivamente.

Questo non significa che esista un limite valido per tutti. Il fabbisogno di sonno varia infatti in base a età, stato di salute, genetica e stile di vita. Per alcuni individui dormire nove ore può essere del tutto normale. È il cambiamento improvviso rispetto alle proprie abitudini che dovrebbe attirare l’attenzione.

I limiti della ricerca

Gli stessi autori invitano a interpretare i risultati con cautela. Innanzitutto la durata del sonno è stata riferita direttamente dai partecipanti e non misurata con strumenti specifici.

Inoltre lo studio fotografa una situazione in un determinato momento e non segue l’evoluzione dei partecipanti nel tempo.

Saranno necessari studi longitudinali per capire se il sonno prolungato preceda realmente la comparsa dell’Alzheimer oppure rappresenti semplicemente una delle sue prime manifestazioni biologiche.

Infine il campione era composto prevalentemente da adulti anziani, per cui non è possibile estendere automaticamente i risultati alle persone più giovani.

Come proteggere il cervello nel tempo

Anche se questa ricerca apre prospettive interessanti, gli esperti ricordano che la prevenzione dell’Alzheimer si basa soprattutto su uno stile di vita sano.

Le strategie oggi considerate più efficaci comprendono un’attività fisica regolare, una dieta equilibrata di tipo mediterraneo, il controllo della pressione arteriosa, del diabete e del colesterolo, l’astensione dal fumo, la limitazione del consumo di alcol e una costante stimolazione cognitiva attraverso lettura, attività sociali e apprendimento.

Anche il sonno rimane fondamentale: l’obiettivo non è dormire meno, ma dormire bene, mantenendo orari regolari e affrontando eventuali disturbi come insonnia o apnea del sonno con l’aiuto del medico.

Quando è opportuno parlarne con il medico

Dormire nove ore occasionalmente, magari dopo un periodo particolarmente stressante o di recupero fisico, non deve destare preoccupazione.

Diverso è il caso di chi nota un cambiamento persistente nelle proprie abitudini, con un bisogno crescente di sonno accompagnato da stanchezza durante il giorno o da difficoltà cognitive.

In queste situazioni è consigliabile parlarne con il proprio medico, che potrà valutare eventuali cause come disturbi del sonno, depressione, patologie metaboliche o neurologiche.