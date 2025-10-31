“I bambini non potranno venire a scuola vestiti o truccati a tema Halloween. Firmato: la dirigente”. Questa la scarna ma inflessibile disposizione per il 31 ottobre della scuola primaria C. Zorzi di Parona (Verona).

Poco da dire, qualche genitore ci è rimasto male (dei bambini non sappiamo), qualcuno arguisce non senza ragione: “Questo è un divieto comprensibile nelle scuole cattoliche, ma non in quelle pubbliche come la nostra”.

Già, la scuola cattolica. Insieme agli inveterati e ostinati nemici della società consumistica (“comunisti!”), sono rimasti solo i preti a difendere la vera tradizione – e cioè il sobrio omaggio ai santi e la mesta preghiera per i defunti – dalla volgarità dei dolcetti e degli scherzetti.

Per non parlare di zombie, scheletri, teschi e altre macabre nonché pacchiane manifestazioni altrimenti dette “americanate” (si osservino bene Donald Trump e la First Lady Melania mentre escono dalla Casa Bianca sulle note di Thriller…).

“La rimonta delle zucche vuote”

In un editoriale sul Sir, l’agenzia dei vescovi italiani, dal titolo “La rimonta delle zucche vuote”, Alessandro Di Medio rinuncia alla solita solfa del come eravamo per congratularsi invece per una sorta di inattesa resipiscienza civile contro l’horror/kitsch, di vigile resistenza e di pacifica crociata contro la barbara intrusione culturale.

“Ci hanno messo circa una decina d’anni: lì per lì, probabilmente, i grandi fautori commerciali dell’Halloween all’americana (e dei sinistri personaggi che ci si infilano) non si aspettavano la levata di scudi contro la festa delle zucche vuote che c’è stata nel mondo cattolico. Avranno pensato che, specialmente noi italiani, come abbiamo abboccato e abbocchiamo a tutto quello che sa di estero, anche in questo caso non avremmo fiatato. E invece, nel caso di Halloween, qualche voce dal mondo cattolico, prima sporadica, poi più consistente e diffusa”.