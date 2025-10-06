Sono stati ritrovati i corpi dei tre alpinisti croati dispersi dopo una valanga sulle Alpi Giulie, in Slovenia. La conferma è arrivata dai ministri dell’Interno di Croazia e Slovenia durante una conferenza a Bohinj. Dopo il ritrovamento, domenica sera, della prima vittima, oggi i soccorritori hanno individuato anche gli altri due corpi, travolti dalla slavina ai piedi del monte Tosc. Secondo Miha Arh, capo del soccorso alpino di Bohinj, i corpi erano distanti circa 180 metri: uno si trovava a un metro sotto la neve, l’altro a oltre un metro e mezzo. Le prime analisi indicano che la tragedia sarebbe stata favorita dal terreno caldo ed erboso, che ha impedito alla neve di aderire stabilmente, provocando distacchi spontanei. Alle ricerche hanno partecipato elicotteri militari, cani da valanga e squadre di soccorso slovene, con il supporto delle autorità croate. Il gruppo era composto da sette alpinisti.