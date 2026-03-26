A Trieste cinque minorenni sono stati affidati ai Servizi sociali dopo che i genitori li avevano lasciati soli in casa per partire in vacanza a Sharm el-Sheikh. Ad accorgersi della situazione è stata un’insegnante, che probabilmente grazie ai racconti di uno dei bambini ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune.

Dopo un sopralluogo con la polizia locale, sono state attivate le misure di protezione: i bambini e i ragazzi sono stati trasferiti in una comunità del territorio, dove possono rimanere tutti insieme. A riportare la vicenda è Il Piccolo, che racconta come i genitori, in occasione del compleanno della madre, fossero partiti per una vacanza sul Mar Rosso, pubblicando nei giorni successivi foto dal mare sui loro profili social.

I cinque minorenni, di età diversa – i più piccoli frequentano la primaria, il maggiore un istituto superiore – sono stati inizialmente accolti all’Irccs materno infantile Burlo Garofolo per verificare il loro stato di salute. Contemporaneamente, è stata inviata un’informativa alla Procura dei minori ed è iniziata la ricerca di una comunità idonea ad accoglierli. I genitori sono stati informati della situazione.

L’assessore comunale alle Politiche sociali, Massimo Tognolli, spiega che è stato “messo in atto un percorso genitoriale per fare in modo che si creino, quanto prima, i presupposti affinché la famiglia si ricongiunga e in primo piano restano la sicurezza e la serenità dei minori”. Nell’abitazione erano presenti anche animali domestici, per i quali il Comune ha individuato strutture adeguate a garantire cure e sicurezza. Gli organi competenti mantengono il massimo riserbo sulle misure adottate.