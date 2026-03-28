A Villorba in provincia di Treviso, un allenatore di pallavolo si è gettato nel canale Piavesella ed ha salvato la vita ad una donna. È accaduto nella serata di lunedì: il protagonista di questa vicenda è Dario Simoni, tecnico bresciano e secondo allenatore della squadra di pallavolo femminile di Novara.

Intorno alle 9,30 di sera, Simoni ha visto insieme ad altri componenti dello staff tecnico una sagoma nel canale in un punto che costeggia l’hotel in via Roma in cui la sua squadra alloggiava. L’allenatore non ci ha pensato due volte e si è gettato nel canale gelido riuscendo a salvare una donna di 65 anni afferrando il suo corpo. Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente difficili a causa del buio e della forte corrente che minacciava di trascinare la donna lontano dalla riva. Grazie al supporto degli altri colleghi rimasti sull’argine, l’allenatore è riuscito a sospingere la sessantacinquenne verso un punto sicuro da dove poi è stata estratta dal fiume. La signora, che aveva perso conoscenza, ha poco dopo iniziato a mostrare i primi segni di ripresa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale sanitario che l’ha portata al pronto soccorso di Treviso. La donna, malgrado un principio di ipotermia, è risultata essere in buono stato. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell’evento: l’ipotesi più probabile è che sia caduta accidentalmente nel canale a causa della scarsa visibilità notturna.