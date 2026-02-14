L’oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una “rara tossina” – una neurotossina presente nelle rane freccia ecuadoriane – lo affermano i governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi in una dichiarazione congiunta a margine della Conferenza di Monaco.

“Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri britannico.

Londra ha segnalato Mosca all’organismo mondiale di controllo sulle armi chimiche. Navalny è morto in prigione dopo essere stato avvelenato con una neurotossina presente nelle rane freccia ecuadoriane e classificata come arma chimica, hanno affermato i ministri dei cinque Paesi europei, che hanno lavorato insieme per giungere a queste conclusioni.

I test di laboratorio dimostrano che Alexei Navalny è stato avvelenato in una prigione russa, ha affermato Yulia Navalnaya, anche lei presente a Monaco. Si ritiene che gli scienziati britannici di Porton Down abbiano avuto un ruolo chiave nella scoperta del piano del veleno per le rane, riporta Skynews.

L’atto “barbaro” poteva essere compiuto solo dal governo di Vladimir Putin, hanno aggiunto, annunciando che presenteranno i risultati delle loro ricerche all’organismo di controllo delle armi chimiche delle Nazioni Unite, l’Organizzazione per la lotta contro le Proibizione delle armi chimiche (Opac).

Non è chiaro come il veleno di rana – chiamato epibatidina – sia stato somministrato a Navalny, che al momento della morte si trovava in una colonia penale in Siberia.

Le autorità russe all’epoca avevano affermato che la morte del dissidente non era sospetta, ma era stata causata da “malattie combinate”, tra cui un battito cardiaco irregolare.