Versilia, scontro tra suv e scooter: morto ragazzo di 17 anni, grave l’amico. Fugge il conducente dell’auto svizzera
Tragedia nella notte in Versilia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. La vittima si chiamava Gabriele Martini.
La prima ricostruzione
Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava insieme a un altro ragazzo si è scontrato con un Suv con targa svizzera che avrebbe effettuato un’inversione a “U”. L’impatto, avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, è stato particolarmente violento.
Per il 17enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il coetaneo che era con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ospedale Cisanello tramite elisoccorso.
Dopo lo schianto, gli occupanti del Suv si sarebbero allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Le prime verifiche indicano che a bordo del mezzo potrebbero esserci state tre persone, un uomo e due ragazze, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire la dinamica e l’esatto numero dei presenti.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Il viale a mare è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.
Il corpo del 17enne è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale Versilia, a disposizione della procura di Lucca, che coordina le indagini. Le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare gli occupanti del Suv e ricostruire con precisione l’accaduto.