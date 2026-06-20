Tragedia nella notte in Versilia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. La vittima si chiamava Gabriele Martini.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter su cui viaggiava insieme a un altro ragazzo si è scontrato con un Suv con targa svizzera che avrebbe effettuato un’inversione a “U”. L’impatto, avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga, è stato particolarmente violento.

Per il 17enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il coetaneo che era con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Ospedale Cisanello tramite elisoccorso.

Dopo lo schianto, gli occupanti del Suv si sarebbero allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Le prime verifiche indicano che a bordo del mezzo potrebbero esserci state tre persone, un uomo e due ragazze, ma gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire la dinamica e l’esatto numero dei presenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi. Il viale a mare è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.

Il corpo del 17enne è stato trasferito all’obitorio dell’Ospedale Versilia, a disposizione della procura di Lucca, che coordina le indagini. Le forze dell’ordine stanno lavorando per rintracciare gli occupanti del Suv e ricostruire con precisione l’accaduto.