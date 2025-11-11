Un nuovo episodio di violenza contro il personale scolastico scuote il mondo dell’istruzione italiana. È accaduto a Brindisi, nella scuola media Marco Pacuvio dell’istituto comprensivo Santa Chiara, dove la professoressa di Tecnologia Francesca Pennetta è stata minacciata dalla madre di un’alunna. Il motivo, apparentemente banale, riguarda il mancato permesso concesso alla figlia di andare in bagno durante l’orario di lezione. La donna, furiosa, avrebbe urlato alla docente frasi minacciose come: “Non devi permetterti mai più, altrimenti te la vedi con me. Ti aspetto fuori alle due”. L’episodio si è verificato durante l’orario scolastico, mentre la prof si trovava in classe con gli studenti.

Le minacce e l’intervento dei carabinieri

Convocata da una collaboratrice scolastica, la docente ha raggiunto la madre dell’alunna nell’aula professori, convinta che si trattasse di un chiarimento sui voti. Tuttavia, il confronto si è presto trasformato in una scena di violenza verbale. La donna, gesticolando e urlando, ha accusato l’insegnante di mancanza di sensibilità. Quando la professoressa Pennetta ha invitato la signora a calmarsi e a lasciare i locali, le minacce si sono fatte ancora più pesanti: “Tu non sai chi sono io. Chiama chi vuoi, non me ne importa niente”. A quel punto la docente ha contattato i carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente. Anche in loro presenza, la madre ha continuato a inveire contro l’insegnante, ribadendo la minaccia di aspettarla all’uscita.

La denuncia e la richiesta di tutela

Profondamente scossa, Francesca Pennetta è stata soccorsa da un’ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove i medici le hanno prescritto otto giorni di riposo. La docente ha poi denunciato l’aggressione, assistita dal legale Silvio Molfetta, che ha annunciato azioni legali per minacce aggravate e interruzione di pubblico servizio. La professoressa ha espresso amarezza per la mancanza di sostegno da parte del dirigente scolastico, che le avrebbe chiesto di “non mostrarsi agli alunni per evitare un polverone”. “Mi sono sentita sola e non tutelata”, ha dichiarato.