Notte di ricerche senza esito a Montalcino (Siena) per Viktoria Peroni, 20 anni, di origini russe e residente nel comune toscano, che si sarebbe allontanata volontariamente da casa ieri intorno all’ora di pranzo. Proprio nei pressi della sua abitazione sarebbero stati ritrovati gli occhiali della giovane. Dopo la denuncia dei genitori, la Prefettura di Siena ha attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, coordinando un ampio dispositivo di soccorso. Le ricerche, iniziate ieri pomeriggio intorno alle 14, si stanno concentrando in una zona boschiva alle porte di Montalcino. Sul posto operano vigili del fuoco, con personale specializzato del nucleo Tas (Topografia applicata al soccorso) per il coordinamento, squadre cinofile, droni per il monitoraggio aereo, carabinieri, polizia municipale e circa 40 volontari della Protezione Civile e delle associazioni locali. Secondo quanto riferito dal Comune di Montalcino sui social, Viktoria “si è allontanata da casa senza cellulare; è alta 1,70 m, indossa pantaloni grigi, zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca; capelli castani chiari a caschetto e occhi celesti”. Il Comune invita chiunque abbia informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.