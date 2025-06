Dopo giorni di incertezza, il mistero attorno alla tragica morte di una madre e una bambina a Villa Pamphili ha iniziato a chiarirsi. Gli inquirenti, attraverso un’accurata analisi dei filmati di videosorveglianza e delle testimonianze raccolte tra i senzatetto della Capitale, sono riusciti a dare un volto ai due corpi trovati nel parco. I sospetti si concentrano ora su un uomo che, secondo gli investigatori, era con loro e che potrebbe aver ucciso la bambina alcuni giorni dopo il decesso della madre, probabilmente per cause naturali.

Il lavoro della squadra mobile, coordinata dai magistrati Antonio Verdi e Giuseppe Cascini, ha puntato su due elementi decisivi: un vestitino rosa, recuperato in un cestino poco distante dal luogo del ritrovamento, e un cappellino con visiera. Entrambi erano stati notati in diverse immagini di videosorveglianza nelle mense della Caritas e della comunità di Sant’Egidio, dove la piccola “famiglia” si era recata più volte. In uno di questi centri, l’uomo avrebbe anche esibito un documento, permettendo così la sua identificazione. Le indagini proseguono serrate per rintracciarlo.

Una vita ai margini e i reperti decisivi

Il corpo della donna, nascosto in un sacco nero dietro una siepe di oleandri, è stato trovato nei pressi di quello che era l’accampamento notturno del trio: una tenda “igloo” distribuita da enti benefici. Accanto a lei, tra le sterpaglie, sono stati recuperati oltre 40 reperti, tra cui un reggiseno e un sacco a pelo, che ora saranno analizzati alla ricerca di impronte e DNA. I filmati hanno consentito di ricostruire a ritroso il percorso compiuto dai tre, fino a un ingresso laterale nel parco, aperto a seguito di un vecchio incidente e mai riparato.

Non è ancora chiaro perché l’uomo sia tornato in quel luogo con la bambina dopo la morte della donna. Il dato certo, purtroppo, è che la piccola è stata picchiata e poi soffocata, forse perché piangeva in modo inconsolabile. Si esclude al momento il coinvolgimento di terzi, ma il caso, pur meno oscuro, resta tragico e complesso.

Origini e punti ancora da chiarire

La donna trovata morta, secondo Il Messaggero, è stata identificata: è americana, così come l’uomo che potrebbe averle uccise a distanza di giorni e che non è però il padre della piccola. Secondo l’autopsia madre e figlia sarebbero morte a distanza di almeno quattro giorni. La bimba, prima di morire, era stata picchiata ma avrebbe perso la vita per un soffocamento. La piccola aveva lo stomaco vuoto, probabilmente è stata a digiuno per diverso tempo. Questo particolare è stato confermato dalla totale assenza di “poltiglia gastrica” nello stomaco e nell’intestino.

Anche la donna potrebbe essere stata soffocata visto che il corpo non aveva segni di ferite né da arma da fuoco né da coltelli. Gli esami tossicologici hanno escluso l’assunzione di droghe, e – sempre secondo Il Messaggero – gli inquirenti aspettano i risultati delle analisi sui veleni.