Chi pensava che l’art attack fosse prerogativa dei più piccoli si sbaglia perché c’è chi, incapace di accontentarsi della realtà, è pronto a giostrare con i corpi delle donne, quasi fossero niente più che pezzi di un collage. L’impresa è facilitata dall’intelligenza artificiale, che nelle mani di determinati soggetti, concretizza i loro sogni virtual erotici. Questi passano miseramente attraverso la creazione di immagini fake di donne nude, meglio ancora se vip. A scoperchiare il nuovo, ennesimo, vaso di pandora è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli in un suo articolo, scritto insieme a Serena Mazzini, dove si svela l’esistenza di un sito che contiene nudi di donne vip e non, realizzati con AI. Non manca nessuno all’appello, da Federica Nargi a Maria De Filippi, da Andrea Delogu a Cristina D’Avena, da Chiara Ferragni a Elodie (la lista continua). Voi direte, meglio nudi fatti con l’AI che immagini vere hackerate e poi pubblicate, ma resta la l’amarezza per un giochino tanto stupido quanto scocciante, di cui si potrebbe fare a meno a questo mondo. Insomma, a fronte del fatto che c’è gente che si diverte a svestire donne “famose”, creando immagini fake, viene quasi la nostalgia delle riviste per adulti del secolo scorso. In alternativa, lunga vita ai manga.