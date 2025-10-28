Tentata aggressione ai danni di Vittorio Feltri. L’82enne direttore editoriale de Il Giornale ha rivelato di essere stato aggredito sotto casa, a Milano, da due individui, circa un mese fa. “La mattina esco di casa verso le 10 – racconta Il Giornale- per andare al lavoro. Di solito la macchina della scorta è subito fuori dalla mia abitazione, ma in quei giorni la visibilità tra il marciapiede e l’auto era limitata a causa di alcuni lavori che interessavano un muro. Mi si avvicinano due ceffi, il mio sospetto è che uno dei due stesse per prendere dalle tasche una bomboletta”.

Feltri dopo l’aggressione: “Me ne sono andato a prendere il caffè”

“Feltri – prosegue il quotidiano – descrive la sua reazione già riferita a Mario Giordano durante l’ultima puntata di Fuori dal Coro, che è andato in onda domenica su Rete4. Passa il bastone dalla mano sinistra a quella destra, si prepara, e poi colpisce. Un pugno secco, diretto, preciso sull’uomo che aveva tra le mani una bomboletta di spray urticante. I due aggressori, colti di sorpresa, arretrano alla svelta e poi fuggono, spaventati e disorientati. Feltri non ha informato nell’immediato la scorta. “Ma no – rammenta il giornalista- me ne sono andato subito al lavoro, a prendere il caffè”.