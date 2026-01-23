Se ne stava tranquillo in un appartamento di Crotone, dove viveva con un coinquilino. In realtà, l’uomo era un latitante che sfuggiva a una condanna a dieci anni per violenza sessuale su un minorenne. A “tradirlo” è stato un pacco a domicilio, consegnato da un postino che in realtà era un carabiniere. Così per il latitante, originario della Locride, sono scattate le manette.

I carabinieri hanno spiegato che l’uomo aveva adottato “scrupolosi e precisi accorgimenti” per sfuggire ai militari, come cambiare spesso casa e ridurre il più possibile i contatti con i familiari e i conoscenti. Ma gli uomini dell’Arma sono comunque riusciti a risalire a lui, monitorando e ricostruendo giorno e notte le sue abitudini. E così, quando un addetto delle Poste avrebbe dovuto consegnare un pacco, un carabiniere ha preso il posto dell’addetto e si è presentato alla sua porta. L’uomo è stato arrestato e ora le indagini proseguono per individuare possibili fiancheggiatori.