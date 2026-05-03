La stagione balneare sul litorale romano si avvicina, ma su Ostia pesa un clima di forte incertezza che rischia di compromettere l’estate 2026. Tra sequestri, concessioni sospese e autorizzazioni ancora in bilico, il mare di Roma si prepara ad affrontare una partenza complicata.

Procura e Campidoglio stanno portando avanti un’azione per ristabilire la legalità lungo la costa, intervenendo su abusi edilizi e situazioni irregolari spesso stratificate da decenni. Una stretta che punta a mettere ordine, ma che nell’immediato sta producendo effetti pesanti su stabilimenti, lavoratori e utenti.

Attualmente sarebbero una quindicina le strutture chiuse o non utilizzabili, mentre circa venti lidi restano in attesa di permessi decisivi. Una situazione che crea disagi per i bagnanti, disorientati sulla possibilità di prenotare nei lidi storicamente frequentati da famiglie romane da generazioni.

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare sei nuove concessioni per alcune strutture, un segnale atteso dagli operatori, ma che non basta a dissipare le preoccupazioni per una stagione ormai alle porte.

Turismo in fuga da Ostia e boom delle località vicine

L’incertezza sta già producendo una conseguenza evidente: molti romani stanno scegliendo altre destinazioni sul litorale laziale.

Fregene e Fiumicino stanno beneficiando di una domanda crescente, soprattutto da parte di famiglie e pendolari del mare che cercano alternative sicure per l’estate. Anche località come Santa Marinella, Tarquinia e Pescia Romana registrano un aumento delle richieste, mentre il sud del Lazio, da Circeo a Sabaudia fino a Gaeta, consolida la propria attrattività.

Secondo gli operatori del settore, Ostia rischia di perdere competitività anche sul fronte turistico organizzato. Il litorale romano, infatti, continua a essere poco valorizzato nei pacchetti vacanza e manca una promozione strutturata capace di rilanciarlo.

Il risultato è un progressivo spostamento dei flussi turistici verso mete percepite come più affidabili, mentre il mare di Roma resta in una fase di stallo che preoccupa imprenditori e residenti.

Lavoro a rischio e stabilimenti nel degrado

La crisi non riguarda solo il turismo, ma anche l’occupazione. Il comparto balneare romano teme pesanti ripercussioni su centinaia di lavoratori stagionali, molti dei quali attendono ancora di sapere se potranno tornare al lavoro.

Diversi gestori parlano apertamente di emergenza, denunciando un lungomare segnato da stabilimenti chiusi, strutture degradate e aree in abbandono.

Al tema economico si somma quello sociale. Per molti cittadini i lidi non rappresentano solo servizi balneari, ma luoghi di aggregazione e vita collettiva. La chiusura o il ridimensionamento di questi spazi viene percepita come la perdita di un presidio culturale oltre che turistico.

Le immagini di stabilimenti vuoti o deteriorati alimentano una percezione di declino che pesa sull’immagine stessa di Ostia, in una fase in cui il rilancio del litorale appare sempre più urgente.

Legalità e rilancio, la sfida per il futuro del mare di Roma

Sul fronte istituzionale, la linea resta quella della regolarizzazione. Dal Municipio al Campidoglio viene ribadita la necessità di affrontare nodi irrisolti da anni, anche se il timing degli interventi viene contestato da molti operatori.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a un sistema più stabile attraverso il Piano di utilizzo degli arenili, nuove infrastrutture e bandi pluriennali in grado di dare certezze agli imprenditori.

Nel breve termine, però, resta il timore che la stagione possa partire in salita. L’auspicio degli operatori è che si trovi almeno una soluzione tampone per non compromettere i mesi cruciali dell’estate.

Per Ostia il 2026 rischia di essere un passaggio decisivo: da una parte la necessità di ripristinare legalità e regole, dall’altra il pericolo concreto che il mare di Roma perda definitivamente terreno rispetto ad altre destinazioni.

E mentre i romani guardano altrove per le vacanze, sul litorale resta una domanda aperta: sarà l’estate della ripartenza o quella del collasso?