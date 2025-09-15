La giustizia dello Zambia ha condannato due uomini a due anni di carcere con lavori forzati per aver tentato di usare la stregoneria con l’obiettivo di uccidere il presidente.

Tra gli amuleti sequestrati, un camaleonte vivo

Il cittadino mozambicano Jasten Mabulesse Candunde e il capo villaggio zambiano Leonard Phiri sono stati arrestati a dicembre in possesso di amuleti, tra cui un camaleonte vivo.

La polizia ha dichiarato che i due pianificavano di usare gli amuleti per danneggiare il presidente Hakainde Hichilema e sono stati accusati di aver professato la conoscenza della stregoneria e di possesso di amuleti.

“Il movente del reato era l’uccisione del capo dello Stato”, ha stabilito il magistrato Fine Mayambu nella capitale Lusaka.

“I detenuti non erano nemici solo del capo dello Stato, ma di tutti gli zambiani. Li condanno quindi a 24 mesi di reclusione con lavori forzati dalla data del loro arresto”, ha aggiunto.

L’accusa ha affermato che gli uomini erano stati assunti dal fratello del deputato dell’opposizione Emmanuel ‘Jay Jay’ Banda, imputato per rapina, tentato omicidio e fuga dalla custodia.