In arrivo il Bonus da 300 euro per le famiglie con figli: ecco i requisiti e come fare per richiederlo e ottenerlo.

Le istituzioni italiane stanno dimostrando un crescente impegno verso le famiglie con figli, specialmente quelle più vulnerabili. Recentemente, è stato introdotto un nuovo Bonus figli che offre un sostegno economico significativo, con un importo che può arrivare fino a 300 euro, a seconda del numero di figli con disabilità a carico. Questo contributo non è solo un aiuto finanziario, ma rappresenta anche un importante riconoscimento del diritto all’educazione equa e all’inclusione sociale per tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni di salute.

Destinatari del Bonus figli: chi può riceverlo

L’introduzione di questo Bonus rappresenta un passo importante verso un sistema di welfare più inclusivo, capace di rispondere alle reali necessità delle famiglie italiane. Non solo fornisce un supporto economico, ma contribuisce anche a promuovere una società più equa, dove ogni bambino ha il diritto di ricevere un’educazione di qualità e di partecipare attivamente alla vita sociale. Grazie a queste iniziative, le famiglie possono affrontare con maggiore serenità le sfide quotidiane legate alla disabilità, ricevendo un aiuto concreto nel loro percorso di vita.

Il Bonus figli è specificamente pensato per i genitori monoparentali, ovvero madri o padri che vivono con uno o più figli con disabilità riconosciuta. Per accedere a questo beneficio, i richiedenti devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

Il reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) deve essere inferiore a 3.000 euro. I genitori devono essere disoccupati o avere un reddito limitato, derivante solo da lavoro dipendente o autonomo. È necessario che il figlio con disabilità abbia un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 60%.

L’importo del Bonus figli varia in base al numero di figli disabili nel nucleo familiare. In particolare, il contributo è strutturato come segue:

150 euro annui per un figlio con disabilità;

annui per un figlio con disabilità; 300 euro annui per due figli con disabilità;

annui per due figli con disabilità; 500 euro annui per tre o più figli con disabilità.

Questa scala di importi è concepita per fornire un supporto adeguato alle famiglie, riconoscendo il carico economico e psicologico che la cura di un figlio con disabilità comporta.

Procedura di richiesta del Bonus figli

Per richiedere il Bonus figli, i genitori devono presentare la domanda online attraverso il portale dell’INPS. Le domande possono essere inoltrate dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno. La procedura è piuttosto semplice e si compone di alcuni passaggi chiave:

Accesso al portale INPS: I genitori devono autenticarsi nel portale utilizzando SPID, CIE o CNS. Ricerca del servizio: Cercare il servizio dedicato al “Contributo genitori con figli con disabilità”. Compilazione della domanda: Compilare il modulo della domanda con tutte le informazioni richieste. Invio della domanda: Inviare la domanda direttamente attraverso il portale. Controllo dell’esito: Monitorare l’esito della richiesta sul portale INPS.

Per chi ha difficoltà con il processo online, è possibile contattare il Contact Center INPS o rivolgersi a enti di patronato per assistenza.

Un aspetto particolarmente positivo del Bonus figli è che questo contributo non concorre alla formazione del reddito. Ciò significa che non influenzerà il calcolo dell’ISEE per altri benefici o sostegni sociali. Questo alleggerisce significativamente il carico finanziario che spesso grava sulle famiglie con figli disabili, consentendo ai genitori di concentrarsi sul benessere e sull’educazione dei loro figli.