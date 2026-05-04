Entra nel vivo la stagione fiscale 2026 con l’arrivo del modello 730 precompilato, lo strumento dell’Agenzia delle Entrate pensato per semplificare la dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti, pensionati e contribuenti con redditi assimilati.

Dal 30 aprile i contribuenti possono accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia per consultare il modello già predisposto con i dati disponibili. Dal 15 maggio, invece, si apre la fase operativa: sarà possibile accettare la dichiarazione così com’è, modificarla oppure inviarla.

Resta confermata la scadenza finale del 30 settembre 2026 per la trasmissione del 730, mentre per il modello Redditi Persone Fisiche il termine è fissato al 31 ottobre.

Il 730 precompilato si affianca al modello ordinario e punta a rendere più semplice un adempimento spesso percepito come complesso, ma attenzione: la comodità non elimina la necessità di verificare tutto con attenzione.

Cosa contiene il 730 precompilato e quali spese sono già inserite

Il modello viene costruito utilizzando dati già in possesso del Fisco e informazioni inviate da soggetti terzi.

Tra le voci normalmente già presenti ci sono:

redditi da lavoro dipendente e pensione

ritenute Irpef e addizionali

spese sanitarie e relativi rimborsi

interessi sui mutui

premi assicurativi

contributi previdenziali

spese universitarie e scolastiche

erogazioni liberali

bonus edilizi e ristrutturazioni

dati su terreni e fabbricati

A questi si aggiungono molte informazioni recuperate dalla dichiarazione dell’anno precedente, come crediti d’imposta, detrazioni residue ed eccedenze riportabili.

Il vantaggio è evidente: per molti contribuenti gran parte della dichiarazione può essere già pronta. Ma non significa che sia necessariamente completa o priva di errori.

Compilazione semplificata e invio online: come funziona

Tra le novità confermate c’è anche la modalità semplificata, pensata per chi vuole gestire la dichiarazione senza confrontarsi con righi, codici e quadri fiscali.

Il sistema guida il contribuente con una procedura più intuitiva, mostrando informazioni in linguaggio comune e riportandole automaticamente nei campi corretti del modello.

Per accedere servono credenziali:

SPID

Carta d’Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Una volta entrati nell’area riservata si possono controllare redditi, oneri detraibili, risultato della liquidazione e modello 730-3.

Chi invia direttamente può anche annullare la dichiarazione già trasmessa entro il 22 giugno 2026, utile in caso di errori o omissioni.

Rimborsi in busta paga e vantaggi se si accetta senza modifiche

Uno dei motivi per cui molti scelgono il 730 è la velocità dei rimborsi. Per i lavoratori dipendenti che risultano a credito, gli eventuali rimborsi possono arrivare direttamente in busta paga già dal mese di luglio, in base ai tempi di trasmissione e liquidazione.

C’è poi un altro vantaggio importante: se il contribuente accetta il 730 precompilato senza modifiche, in molti casi non sono previsti controlli documentali sulle spese già comunicate da soggetti terzi. Significa meno rischio di richieste future di documentazione e minori verifiche fiscali.

Se invece si modificano oneri o detrazioni, restano possibili controlli limitati alle voci variate. Un aspetto che spinge molti contribuenti, quando possibile, a valutare l’accettazione integrale del modello.

Le novità Irpef e le nuove regole per familiari a carico

Il 730/2026 recepisce diverse novità fiscali relative ai redditi 2025.

Tra le principali:

conferma dell’Irpef a tre scaglioni

aumento della detrazione per redditi fino a 15.000 euro

nuove detrazioni aggiuntive per redditi fino a 40.000 euro

limiti su alcune detrazioni per redditi sopra 75.000 euro

Cambia anche il capitolo familiari a carico.

Per i figli sotto i 21 anni la detrazione fiscale lascia spazio all’Assegno Unico. Restano invece detrazioni per figli tra 21 e 30 anni, salvo limiti reddituali.

Stop inoltre ad alcune detrazioni per familiari prima ammesse, mentre restano quelle per ascendenti conviventi in determinate condizioni.

Novità che possono incidere concretamente sul risultato finale della dichiarazione.

Quando conviene usare Caf o professionista

Non tutti scelgono il fai-da-te. Chi ha situazioni complesse — immobili, redditi diversi, bonus edilizi o dubbi sulle detrazioni — può preferire Caf o professionisti abilitati.

Anche il 730 ordinario resta infatti disponibile e può essere presentato con assistenza esterna.

In questi casi serve delega per accedere alla precompilata e vanno rispettate le diverse finestre di liquidazione, che influenzano anche i tempi dei rimborsi.

Per molti contribuenti il supporto di un intermediario resta una garanzia, soprattutto in presenza di situazioni fiscali articolate.

Prima di inviare il 730 controlla questi errori

Anche se precompilata, la dichiarazione non va mai inviata senza verifiche.

Controllare almeno questi punti è fondamentale:

redditi mancanti

spese detraibili non inserite

dati su immobili e terreni

familiari a carico aggiornati

crediti d’imposta ed eccedenze

eventuali incongruenze nel prospetto informativo

Molti errori nascono proprio dal dare per scontato che il modello sia perfetto.

E invece un controllo finale può evitare problemi con i conguagli, ritardi nei rimborsi o future richieste del Fisco.

730 precompilato 2026, semplificato sì, ma da verificare bene

Il 730 precompilato si conferma uno strumento sempre più centrale per milioni di contribuenti, grazie a una procedura più semplice, molti dati già caricati e un regime favorevole in caso di accettazione senza modifiche.

Ma semplificazione non significa automatismo.

Prima di inviare conviene verificare ogni voce, valutare se integrare il modello o se affidarsi a un Caf. Perché il vero vantaggio della precompilata non è solo fare prima, ma evitare errori che possono costare tempo e denaro.