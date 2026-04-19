8,5 milioni di case vuote, il triste primato italiano in Ue. Urge “tassa sullo sfitto”?
La politica italiana dovrà considerare l’introduzione di una “tassa sullo sfitto”? La domanda si pone perché vantiamo il triste primato delle case vuote in Europa.
Il rapporto Federproprietà-Censis
Sono 8,5 milioni le abitazioni inutilizzate – ci dice un rapporto Federproprietà-Censis -, un record che per i proprietari si traduce anche in un salasso fiscale tra Imu e Irpef. Per tacere dei rendimenti mancati.
E tuttavia gli appartamenti restano vuoti e sfitti, il patrimonio immobiliare bloccato a dispetto degli oneri fiscali punitivi. Un colpo all’economia di un Paese votato al turismo.