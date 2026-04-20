Al via martedì a Milano il Salone del Mobile presso il padiglione di Fiera Milano Rho ( 21-26 aprile). Il Salone del Mobile sfida la crisi in uno scenario geopolitico a dir poco complesso. Dopo Vinitaly a Verona, l’Italia mette in campo un’altra eccellenza in 16 padiglioni già sold out.

I numeri della filiera legno-arredo

Numeri da record: oltre 52,2 miliardi di euro nel 2025 con un incremento di 1,4% sul 2024. Il mercato interno vale 33 miliardi di euro (+2% rispetto all’anno scorso); l’export genera 19,2 miliardi ed anche questo mercato è in ascesa. Il settore conta 62.000 imprese con 292.000 addetti che contribuiscono al Pil con un significativo 2,3%. Dice il presidente di Federlegno Claudio Feltrin: “Il Salone del Mobile di Milano resta un appuntamento strategico per le imprese di ogni dimensione; non esiste alternativa fisica, digitale o show room capace di offrire la stessa concentrazione di opportunità e visibilità . Certo aspettiamo l’annuncio della discesa del petrolio che sarebbe il principale motore per tranquillizzare i mercati. Spiace per le cinque disdette: due da parte di due gallerie di Dubai, una da una azienda libanese e una indiana”.

Le biennali di bagno e cucina

È la novità di questa edizione. “Euro Cucina FTK-Tecnolgy For the Kitchen” con 106 brand da 17 Paesi. Un comparto che a livello nazionale supera i 3 miliardi di euro. L Saalone del Bagno è altrettanto corposo (163 brand da 14 Paaesi).

Numeri complessivi: oltre 1.900 espositori da 32 Paesi (36,6% dall’estero), 227 brand in totale tra debutti e ritorni, 16 padiglioni tutti esauriti, oltre 169.000 metri quadrati di superficie netta. Ancora una volta il “Salone Satellite” metterà in luce le frontiere più sperimentali del progetto con 700 designer under 35 e 22 scuole e università da tutto il mondo. Numeri che confermano la capacità di attrazione della manifestazione milanese e anche la voglia di difendere, da parte degli imprenditori del Made in Italy, una piattaforma unica al mondo.

Strumento di diplomazia economica

La fiera milanese non è soltanto un luogo di esposizione a una piattaforma di scambio e costruzione di relazioni dove si intrecciano domanda e offerta, produzione e progetto. Lo dice Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano: ”Al pari di ogni grande manifestazione fieristica il Salone del Mobile può confermarsi come strumento straordinario di diplomazia economica, capace di contrastare la cultura del conflitto grazie alla riunione di operatori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo”.

Milano manda un preciso messaggio: durante i momenti di crisi non si deve smettere di reagire. Questa edizione del Salone apre le porte a “Raritas“, una gemma preziosa riservata al nuovo ecosistema espositivo dedicato al design da collezione a pezzi unici, edizioni limitate e antiquariato.