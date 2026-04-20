Mattinata di paura al centro commerciale Euroma2, dove un gruppo di almeno sei rapinatori ha messo a segno un assalto violento a una gioielleria situata al primo piano. L’irruzione è avvenuta poco dopo l’apertura, intorno alle 10, quando il centro commerciale era appena entrato a regime.

I malviventi, vestiti con tute nere, volti coperti e borsoni al seguito, erano armati di pistola e picconi. Una volta entrati nel negozio, uno dei banditi ha minacciato l’addetto alle vendite con l’arma da fuoco, mentre gli altri hanno iniziato a colpire le vetrine. Con i picconi hanno infranto i vetri e svuotato rapidamente gli espositori, portando via orologi e gioielli di valore ancora in fase di quantificazione.

Per facilitare la fuga e creare confusione, i rapinatori hanno lanciato fumogeni e utilizzato un estintore all’interno del centro commerciale, riempiendo l’area di fumo e rendendo difficili eventuali interventi immediati.

La fuga, l’inseguimento e le indagini della polizia

Subito dopo l’allarme, le Volanti della polizia sono intervenute riuscendo a intercettare un’auto dei fuggitivi lungo via Cristoforo Colombo, in direzione San Paolo. Gli agenti si trovavano in scia a un’Audi grigia sospetta quando i rapinatori, per guadagnarsi la fuga, hanno attivato nuovamente estintori a bordo, creando una cortina di fumo che ha permesso alla banda di dileguarsi.

Nonostante l’inseguimento, i rapinatori sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Nel frattempo, all’interno della gioielleria e dell’area interessata, la Polizia Scientifica ha effettuato accurati rilievi. Tuttavia, al momento non sarebbero emersi elementi utili per identificare i responsabili.

Le indagini proseguono senza sosta e si concentrano soprattutto sull’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e delle zone limitrofe, nella speranza di ricostruire i movimenti della banda e risalire alla loro identità.