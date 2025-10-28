Amazon si appresta a licenziare fino a 30mila dipendenti aziendali a partire da questa settimana, nel quadro di un vasto piano di riduzione dei costi. La decisione rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla massiccia campagna di assunzioni avviata durante la pandemia di Covid, quando la domanda di acquisti online aveva registrato un boom eccezionale.

I tagli riguarderanno circa il 10% del personale aziendale – pari a 350.000 impiegati – ma solo una minima parte dell’intera forza lavoro globale di 1,55 milioni di persone. Si tratta comunque del più esteso licenziamento nella storia del colosso di Seattle, superiore a quello del 2022, quando furono eliminati circa 27.000 posti. Le riduzioni coinvolgeranno vari reparti, tra cui risorse umane, dispositivi, servizi e Amazon Web Services (AWS). La stessa azienda nei mesi scorsi aveva parlato della possibilità di diminuire i dipendenti per snellire la burocrazia e aumentare l’efficienza, anche grazie all’adozione dell’intelligenza artificiale.